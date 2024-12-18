«Реал» взял 5-й трофей в 2024 году – Межконтинентальный кубок. Ранее выиграли ЛЧ, Ла Лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА

«Реал» выиграл пять трофеев в 2024 году.

Команда Карло Анчелотти завоевала Межконтинентальный кубок ФИФА, обыграв в финале мексиканскую «Пачуку» (3:0). Ранее в этом году мадридцы выиграли Суперкубок Испании , Ла Лигу , Лигу чемпионов и Суперкубок Европы .