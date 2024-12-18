Чемпионат Франции. «Монако» Головина примет «ПСЖ» Сафонова в перенесенном матче
«Монако» примет «ПСЖ» в перенесенном матче 16-го тура Лиги 1.
Команды Александра Головина и Матвея Сафонова проведут матч 16-го тура заранее, так как в январе отправятся в Катар, где разыграют Суперкубок Франции.
16-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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