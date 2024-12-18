Чемпионат Франции. «Монако» Головина примет «ПСЖ» Сафонова в перенесенном матче

«Монако» примет «ПСЖ» в перенесенном матче 16-го тура Лиги 1.

Команды Александра Головина и Матвея Сафонова проведут матч 16-го тура заранее, так как в январе отправятся в Катар, где разыграют Суперкубок Франции.

Чемпионат Франции

16-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

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