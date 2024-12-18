«Аталанта» – «Чезена». 6:0 – де Кетеларе и Самарджич сделали дубли. Онлайн-трансляция

«Аталанта» принимает «Чезену» в матче 1/8 финала Кубка Италии.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Давиде Дзаппакоста открыл счет на 4-й минуте, Шарль де Кетеларе отличился на 8-й. Лазар Самарджич забил на 27-й, а де Кетеларе сделал дубль на 35-й. Марко Брешианини забил на 54-й, Самарджич стал автором дубля на 71-й.

В прямом эфире встречу показывает канал «Матч! Футбол 1».

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