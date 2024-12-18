11,3 тысяч зрителей – средняя посещаемость в РПЛ. Заполняемость стадионов – 34%. «Зенит» – лидер, «Краснодар» – второй
РФС опубликовала данные о посещаемости матчей РПЛ.
«С начала сезона-2024/25 в Мир РПЛ проведены 144 матча. Их посетили 1,627 миллиона зрителей, в среднем – 11,3 тысяч человек за матч.
Лидеры по посещаемости – «Зенит». В среднем на матчах присутствовал 31 тысяча болельщиков и «Краснодар» с результатом в 26,7 тысяч человек.
Средняя заполняемость стадионов – 34%», – говорится в заявлении РФС.
Fan ID оформили 2,5 млн болельщиков. Число правонарушений в РПЛ снизилось на 40% по сравнению с прошлым сезоном
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт РФС
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