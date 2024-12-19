Доннарумме наложили 10 скоб на правую щеку после удара шипами в лицо от Синго. Вратарь «ПСЖ» был недоволен, что защитник «Монако» избежал наказания, и хотел пообщаться с судьей в перерыве

Джанлуиджи Доннарумме наложили 10 скоб.

На 17-й минуте защитник «Монако» Вилфрид Синго, пытаясь пробить по воротам из штрафной площади, ударил шипами бутсы в лицо вышедшему из ворот Доннарумме. Итальянскому голкиперу потребовалась помощь врачей, в итоге он не смог продолжить игру. Синго, у которого уже была желтая, не получил по итогам этого эпизода никаких санкций.

На 22-й минуте место в воротах «ПСЖ» занял Матвей Сафонов.

Как сообщает RMC Sport, Доннарумме еще на стадионе наложили десять скоб на правую щеку. Французское издание опубликовало фото вратаря.

Фото: rmcsport

Отмечается, что Доннарумма был возмущен отсутствием наказания для Синго. Итальянец ждал судью Франсуа Летексье в подтрибунном помещении стадиона «Луи II» в перерыве, чтобы выразить свое негодование. Однако разговор не состоялся, арбитр просто прошел в раздевалку, не вступив в диалог.