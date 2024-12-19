Дадонов набрал 1+1 в матче с «Торонто», став 3-й звездой. У него 12 очков в 31 игре
Евгений Дадонов набрал 2 (1+1) очка в матче с «Торонто» (3:5).
Форвард «Далласа» признан третьей звездой этой игры.
Россиянин прервал 6-матчевую безголевую серию. Всего в 31 игре текущего чемпионата НХЛ на его счету 12 (8+4) баллов.
Сегодня за 17:04 (4:49 – в большинстве) у Дадонова 3 броска в створ ворот, полезность – «плюс 2».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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