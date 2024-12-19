Дадонов набрал 1+1 в матче с «Торонто», став 3-й звездой. У него 12 очков в 31 игре

Евгений Дадонов набрал 2 (1+1) очка в матче с «Торонто» (3:5).

Форвард «Далласа » признан третьей звездой этой игры.

Россиянин прервал 6-матчевую безголевую серию. Всего в 31 игре текущего чемпионата НХЛ на его счету 12 (8+4) баллов.

Сегодня за 17:04 (4:49 – в большинстве) у Дадонова 3 броска в створ ворот, полезность – «плюс 2».