Капризов набрал 48-е очко и вышел на чистое 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ, обогнав Кучерова и Драйзайтля. До Маккиннона – 2 балла
Кирилл Капризов вышел на чистое 2-е место в гонке бомбардиров сезона НХЛ.
Форвард «Миннесоты» сделал голевую передачу в матче с «Флоридой» (1:6), продлив результативную серию (4+1) до 3 игр.
Всего в 31 матче текущего чемпионата НХЛ он набрал 48 (22+26) очков и обогнал Никиту Кучерова («Тампа»), Леона Драйзайтля («Эдмонтон») и Мико Рантанена («Колорадо»), на счету которых по 47 баллов. Лидирует в списке с 50 (13+37) очками нападающий «Эвеланш» Нэтан Маккиннон.
Сегодня за 22:52 (2:22 – в большинстве) у Капризова 2 броска в створ ворот, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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