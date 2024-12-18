«Барса» вряд ли вернется на «Камп Ноу» в этом сезоне. Работы по реконструкции идут медленно, не решены вопросы с посевом газона и аварийными выходами
«Барселона» понимает, что не сыграет на «Камп Ноу» в этом сезоне.
Ранее сообщалось, что каталонский клуб вынужден покинуть Олимпийский стадион «Монжуик» к маю 2025 года.
Как сообщает Marca, источники в «Барселоне» говорят о том, что сыграть в этом на реконструированном стадионе «Камп Ноу» почти невозможно.
Отмечается, что работы по реконструкции идут медленно.
К тому же есть некоторые технические аспекты, которые еще не решены – например, аварийные выходы, а также посев газона.
Кроме того, существует правило УЕФА, согласно которому команда может сменить стадион только между общим этапом и плей-офф Лиги чемпионов. В Ла Лиге таких ограничений нет.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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