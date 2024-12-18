«Барса» вряд ли вернется на «Камп Ноу» в этом сезоне. Работы по реконструкции идут медленно, не решены вопросы с посевом газона и аварийными выходами

«Барселона» понимает, что не сыграет на «Камп Ноу» в этом сезоне.

Ранее сообщалось , что каталонский клуб вынужден покинуть Олимпийский стадион «Монжуик» к маю 2025 года.

Как сообщает Marca, источники в «Барселоне» говорят о том, что сыграть в этом на реконструированном стадионе «Камп Ноу » почти невозможно.

Отмечается, что работы по реконструкции идут медленно.

К тому же есть некоторые технические аспекты, которые еще не решены – например, аварийные выходы, а также посев газона.

Кроме того, существует правило УЕФА, согласно которому команда может сменить стадион только между общим этапом и плей-офф Лиги чемпионов. В Ла Лиге таких ограничений нет.

Румынские и албанские рабочие подрались на стройке «Камп Ноу». 6 человек пострадали, всех участников драки уволили