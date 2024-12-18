Анна Седокова оплатит транспортировку тела Яниса Тиммы в Латвию
«Анна Седокова взяла на себя все финансовые расходы, связанные с транспортировкой на родину и дальнейшей организацией похорон Яниса Тиммы. На настоящий момент необходимая часть услуг, оказываемая специализированными организациями, привлеченными для проведения похорон, уже оплачена.
Сбора дополнительных средств для организации и проведения похорон не требуется. Все иные заявления, которые делаются третьими лицами и СМИ, являются недостоверными», – заявила представитель певицы.
Также Седокова благодарит последнюю команду, за которую выступал Тимма – Alikson Team, и лично руководителя Гасана Мустафаева, которые взяли на себя всю организацию транспортировки, а также приезд родственников баскетболиста.
Латвийский баскетболист Янис Тимма, игравший за «Зенит», «Химки» и УНИКС, был найден мертвым в Москве в ночь на 17 декабря. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между этажами. Предварительная версия смерти – суицид. Ранее в этом месяце Тимма развелся с певицей Анной Седоковой, но пытался вернуть возлюбленную.
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