Анна Седокова оплатит транспортировку тела Яниса Тиммы в Латвию

Певица Анна Седокова оплатит транспортировку тела ее бывшего мужа Яниса Тиммы.

«Анна Седокова взяла на себя все финансовые расходы, связанные с транспортировкой на родину и дальнейшей организацией похорон Яниса Тиммы . На настоящий момент необходимая часть услуг, оказываемая специализированными организациями, привлеченными для проведения похорон, уже оплачена.

Сбора дополнительных средств для организации и проведения похорон не требуется. Все иные заявления, которые делаются третьими лицами и СМИ, являются недостоверными», – заявила представитель певицы.

Также Седокова благодарит последнюю команду, за которую выступал Тимма – Alikson Team, и лично руководителя Гасана Мустафаева, которые взяли на себя всю организацию транспортировки, а также приезд родственников баскетболиста.

Латвийский баскетболист Янис Тимма, игравший за «Зенит», «Химки» и УНИКС, был найден мертвым в Москве в ночь на 17 декабря. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между этажами. Предварительная версия смерти – суицид. Ранее в этом месяце Тимма развелся с певицей Анной Седоковой, но пытался вернуть возлюбленную.