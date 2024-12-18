Сафонов подарил дочери квартиру ценой 60 млн рублей, заявил адвокат: «Бывшая жена заявляет, что даже 1 млн рублей в месяц недостаточно для удовлетворения нужд ребенка»

Адвокат Матвея Сафонова заявил, что футболист подарил дочери квартиру.

«Анастасия Сафонова позиционирует себя в суде и в своих соцсетях как жертва, но в чем ее жертвенность? Ни ей, ни ребенку ничего не угрожает. Они ни в чем не нуждаются.

Отец ребенка полностью организовал комфортные условия для мамы и дочери, подарил квартиру (к слову сказать, ее стоимость сейчас составляет около 60 миллионов рублей), ежемесячно продолжает перечислять значительные суммы на содержание дочери, которые в десятки раз превышают суммы, установленные государством для этих же целей для российских детей.

Однако Анастасия ни себя, ни дочь с обычным русским народом не ассоциирует и заявляет, что даже миллиона рублей недостаточно для удовлетворения нужд ребенка в месяц.

А где социальная справедливость, опираясь на которую кричит на каждом углу Анастасия, откровенно вводя всех в заблуждение относительно нарушения прав ее ребенка? Вы вдумайтесь в эту сумму! Это годовой доход среднестатистического гражданина России.

Майя не только дочь Анастасии, но и Матвея тоже, и он хочет счастья своему ребенку.

Матвей не хочет выполнять непомерные требования его бывшей супруги, что не имеет ничего общего с вопросом содержания дочери», – сказал адвокат футболиста Андрей Крючков.