НХЛ. «Филадельфия» сыграет с «Детройтом», «Миннесота» – с «Флоридой», «Даллас» встретится с «Торонто»

«Филадельфия» в гостях сыграет с «Детройтом» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Миннесота » проведет матч с «Флоридой», «Анахайм» встретится с «Виннипегом », «Юта » будет противостоять «Ванкуверу». НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское. Таблица НХЛ Статистика НХЛ