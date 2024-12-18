НХЛ. «Филадельфия» сыграет с «Детройтом», «Миннесота» – с «Флоридой», «Даллас» встретится с «Торонто»
«Филадельфия» в гостях сыграет с «Детройтом» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Миннесота» проведет матч с «Флоридой», «Анахайм» встретится с «Виннипегом», «Юта» будет противостоять «Ванкуверу».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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