Анна Седокова не пришла на беседу со следственными органами по поводу суицида Яниса Тиммы

Анна Седокова не явилась в среду для дачи объяснений в следственные органы.

Певицу вызвали на беседу в связи с самоубийством бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы . Согласно источнику, Седокова находится в контакте с правоохранителями и, возможно, даст показания в четверг.

Латвийский баскетболист Янис Тимма был найден мертвым в Москве в ночь на 17 декабря. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между этажами. Предварительная версия смерти – суицид. Ранее в этом месяце Тимма развелся с певицей Анной Седоковой , но пытался вернуть возлюбленную.