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Анна Седокова не пришла на беседу со следственными органами по поводу суицида Яниса Тиммы

Анна Седокова не явилась в среду для дачи объяснений в следственные органы.

Певицу вызвали на беседу в связи с самоубийством бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. Согласно источнику, Седокова находится в контакте с правоохранителями и, возможно, даст показания в четверг.

Латвийский баскетболист Янис Тимма был найден мертвым в Москве в ночь на 17 декабря. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между этажами. Предварительная версия смерти – суицид. Ранее в этом месяце Тимма развелся с певицей Анной Седоковой, но пытался вернуть возлюбленную.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Московский Комсомолец»
Янис Тимма
происшествия
logoЕдиная лига ВТБ
Анна Седокова
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