Анна Седокова не пришла на беседу со следственными органами по поводу суицида Яниса Тиммы
Анна Седокова не явилась в среду для дачи объяснений в следственные органы.
Певицу вызвали на беседу в связи с самоубийством бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. Согласно источнику, Седокова находится в контакте с правоохранителями и, возможно, даст показания в четверг.
Латвийский баскетболист Янис Тимма был найден мертвым в Москве в ночь на 17 декабря. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между этажами. Предварительная версия смерти – суицид. Ранее в этом месяце Тимма развелся с певицей Анной Седоковой, но пытался вернуть возлюбленную.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Московский Комсомолец»
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