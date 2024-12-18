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  • Карпин о своей критике работы комментаторов: «Не понял, от чего так все возбудились, я 15 лет про это говорю. На федеральном канале комментатор не должен оценивать игрока. Это не его канал»
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Карпин о своей критике работы комментаторов: «Не понял, от чего так все возбудились, я 15 лет про это говорю. На федеральном канале комментатор не должен оценивать игрока. Это не его канал»

Валерий Карпин не видит ничего особенного в своих словах про комментаторов.

В октябре главный тренер «Ростова» и сборной России запустил широкое обсуждение работы российских футбольных комментаторов: «Выключаю звук, когда смотрю футбол. Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле»

«Во-первых, не очень понял, от чего так все возбудились или взбудоражились. Про это я говорю с 2009 года, как вернулся после Испании в «Спартак». Я 15 лет везде про это повторяю. И вам [комментаторам] на собраниях.

Есть адекватные, нормальные комментаторы, которые и отреагировали соответствующе. А кто-то – неадекватно. Что здесь для нормального человека, как ты, такого критичного сказано было, не очень понимаю. Комментатор не должен оценивать футболиста.

Он может оценивать, сидя здесь, ради бога. Но в репортаже федерального канала... Это не ваш канал, а федеральный.

Вы оценку действиям футболиста не можете давать. Даже я как тренер после игры не могу оценить ее, потому что она, скорее всего, будет неправильной. Мне надо проанализировать, посмотреть игру, разобрать ее и понять», – сказал Карпин в беседе с Денисом Казанским на подкасте «Футбол не хоккей» на Первом канале.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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телевидение
logoДенис Казанский
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