«Барса» – лидер Ла Лиги по доходам от ТВ-трансляций в прошлом сезоне (162,5 млн евро), «Реал» – 2-й, «Атлетико» – 3-й. Суммарно клубам лиги выплатили 1,35 миллиарда
«Барселона» получила наибольший доход от ТВ-трансляций в прошлом сезоне.
Ла Лига обнародовала финансовые показатели по доходам клубов от телевизионных трансляций по итогам прошлого сезона.
В общей сложности клубам выплатили 1,348 миллиарда евро.
Лидером стала «Барселона», которая заработала 162,49 миллиона евро.
На второй позиции расположился «Реал» (159,55 млн), на третьей – «Атлетико» (117,89). Только эти три команды получили больше 100 миллионов евро.
Наименьший результат зафиксирован у «Альмерии» – 42,6 млн евро.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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