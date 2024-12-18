«Барса» – лидер Ла Лиги по доходам от ТВ-трансляций в прошлом сезоне (162,5 млн евро), «Реал» – 2-й, «Атлетико» – 3-й. Суммарно клубам лиги выплатили 1,35 миллиарда

«Барселона» получила наибольший доход от ТВ-трансляций в прошлом сезоне.

Ла Лига обнародовала финансовые показатели по доходам клубов от телевизионных трансляций по итогам прошлого сезона.

В общей сложности клубам выплатили 1,348 миллиарда евро.

Лидером стала «Барселона », которая заработала 162,49 миллиона евро.

На второй позиции расположился «Реал » (159,55 млн), на третьей – «Атлетико » (117,89). Только эти три команды получили больше 100 миллионов евро.

Наименьший результат зафиксирован у «Альмерии» – 42,6 млн евро.