Коган об определении дат чемпионата России-2026: «Подстраивать турнир под Валиеву – вряд ли правильно»

ФФККР не будет подстраивать даты чемпионата России-2026 под Камилу Валиеву.

Срок дисквалификации Валиевой за допинг истекает 24 декабря 2025 года.

– В конце следующего декабря будет возможность выступать у Валиевой. При определении дат проведения чемпионата России это обстоятельство учитывается?

– Подстраивать чемпионат под Валиеву – вряд ли правильно. Сроки чемпионата определяются турнирами, в которых будут участвовать спортсмены. Посмотрим, какие будут соревнования, – сказал гендиректор ФФККР Александр Коган.

– Мы не сможем подстраиваться, но, может, WADA или ISU сократят срок (дисквалификации Валиевой) и нам не надо будет ничего придумывать, – отметил и. о. президента ФФККР Антон Сихарулидзе.