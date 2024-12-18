Коган об определении дат чемпионата России-2026: «Подстраивать турнир под Валиеву – вряд ли правильно»
ФФККР не будет подстраивать даты чемпионата России-2026 под Камилу Валиеву.
Срок дисквалификации Валиевой за допинг истекает 24 декабря 2025 года.
– В конце следующего декабря будет возможность выступать у Валиевой. При определении дат проведения чемпионата России это обстоятельство учитывается?
– Подстраивать чемпионат под Валиеву – вряд ли правильно. Сроки чемпионата определяются турнирами, в которых будут участвовать спортсмены. Посмотрим, какие будут соревнования, – сказал гендиректор ФФККР Александр Коган.
– Мы не сможем подстраиваться, но, может, WADA или ISU сократят срок (дисквалификации Валиевой) и нам не надо будет ничего придумывать, – отметил и. о. президента ФФККР Антон Сихарулидзе.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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