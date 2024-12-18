Угальде – Winline лучший игрок РПЛ в ноябре и декабре. У форварда «Спартака» 9+2 в 5 матчах
Манфред Угальде признан лучшим игроком РПЛ в ноябре – декабре.
В борьбе за приз Winline лучшему игроку нападающий «Спартака» опередил Максима Осипенко, Мирлинда Даку, Эсекиэля Барко и Николая Комличенко. За костариканца проголосовали все эксперты и 72% болельщиков.
В 5 матчах на отрезке Угальде забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.
Угальде – лучший игрок «Спартака» в ноябре-декабре. У форварда 9+2 в 5 матчах РПЛ
Угальде – лучший в РПЛ по xG и ударам в створ. Бителло лидирует по xA и пасам под удар, Батраков – 2-й
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал РПЛ
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