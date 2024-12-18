  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Угальде – Winline лучший игрок РПЛ в ноябре и декабре. У форварда «Спартака» 9+2 в 5 матчах
10

Угальде – Winline лучший игрок РПЛ в ноябре и декабре. У форварда «Спартака» 9+2 в 5 матчах

Манфред Угальде признан лучшим игроком РПЛ в ноябре – декабре.

В борьбе за приз Winline лучшему игроку нападающий «Спартака» опередил Максима Осипенко, Мирлинда Даку, Эсекиэля Барко и Николая Комличенко. За костариканца проголосовали все эксперты и 72% болельщиков.

В 5 матчах на отрезке Угальде забил 9 голов и  отдал 2 результативные передачи.

Угальде – лучший игрок «Спартака» в ноябре-декабре. У форварда 9+2 в 5 матчах РПЛ

Угальде – лучший в РПЛ по xG и ударам в створ. Бителло лидирует по xA и пасам под удар, Батраков – 2-й

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал РПЛ
logoСпартак
рейтинги
logoМанфред Угальде
logoпремьер-лига Россия
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Угальде, Глушенков, Батраков, Кордоба, Барко, Круговой, Умяров – в символической сборной РПЛ от Rustat
20сегодня, 07:25
Расписание РПЛ с 19-го по 21-й туры: «Зенит» примет ЦСКА 1 марта и сыграет со «Спартаком» на выезде 16-го, в этот же день «Краснодар» встретится с «Ростовом»
25вчера, 16:20
Евсеев о «Спартаке»: «Пресса выгоняла Станковича, после «Оренбурга» было: «Кого взяли?». Выдали шесть побед: «Спартак» в порядке! Лучшие!»
16вчера, 06:21
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
11,3 тысяч зрителей – средняя посещаемость в РПЛ. Заполняемость стадионов – 34%. «Зенит» – лидер, «Краснодар» – второй
913 минут назад
Fan ID оформили 2,5 млн болельщиков. Число правонарушений в РПЛ снизилось на 40% по сравнению с прошлым сезоном
2427 минут назад
Роналдо о Винисиусе: «Лучший футболист в мире – темнокожий и бразилец! Вини – символ сопротивления, возглавляет антирасистскую борьбу. Максимальное уважение!»
4638 минут назад
«ПСЖ» за 1.90 – фаворит матча с «Монако». Ставьте на игру с фрибетом 2 000 ₽ от БЕТСИТИ!
39 минут назадРеклама
Угальде, Глушенков, Батраков, Кордоба, Барко, Круговой, Умяров – в символической сборной РПЛ от Rustat
20сегодня, 07:25
Евсеев о нападении: «Очки стал носить из-за этого. Люди хотели сначала ограбить – не получилось, попытались убить – тоже не вышло. Давайте на этом тему закроем»
8сегодня, 06:20
Карпин о своей критике работы комментаторов: «Не понял, от чего так все возбудились, я 15 лет про это говорю. На федеральном канале комментатор не должен оценивать игрока. Это не его канал»
85сегодня, 06:11
Винисиус – игрок года от ФИФА, у Мудрика допинг, умер Янис Тимма, перезапуск Суперлиги, апелляция Валиевой, «Милуоки» выиграл Кубок НБА и другие новости
18сегодня, 06:10
«Как я себя мотивировал? Просто хотел жить». Четыре вдохновляющие истории паралимпийцев с редкими заболеваниями
16 декабря, 05:00Спецпроект
Комличенко о ценах на продукты в магазинах: «Это пипец. Меня они пугают и шокируют. Все говорят, что очень дорого стало. Стереотип, что футболисты на цену не смотрят, уже как бы устарел»
132сегодня, 05:40
Ко всем новостям
Последние новости
391 гол забили в РПЛ за 18 туров. 48% – позиционные атаки, 9% – пенальти, 22% – другие стандарты
157 минут назад
«Зенит», «Спартак» и ЦСКА интересуются 17-летним защитником «Бунедкора» Тулкинбековым
559 минут назад
Угальде – лучший в РПЛ по xG и ударам в створ. Бителло лидирует по xA и пасам под удар, Батраков – 2-й
4сегодня, 07:27
«У Мудрика бабла немерено, на футбол он точно может забить». Попов о возможном отстранении хавбека «Челси» за допинг
21сегодня, 06:55
Мусаев подвел итоги года: «Мое возвращение случилось в непростой период для «Краснодара». Внутри команды было не все просто. Рад, что мы смогли достойно закончить чемпионат»
3сегодня, 06:45
Чемпионат Испании. «Вильярреал» примет «Райо», «Валенсия» в гостях у «Эспаньола»
сегодня, 06:30
Чемпионат Франции. «Монако» Головина примет «ПСЖ» Сафонова в перенесенном матче
4сегодня, 05:55
Черчесов поставил Винисиуса 1-м в опросе ФИФА, Крооса – 2-м, Беллингема – 3-м. В топ-3 тренеров он выбрал Анчелотти, Гвардиолу и Алонсо
14сегодня, 05:10
У «Ювентуса» 8 ничьих и 4 победы с конца октября. Команда Мотты проиграла лишь 1 из 23 матчей сезона
12вчера, 22:03
Мостовой о лучшем тренере 1-й части сезона РПЛ: «Станкович. Мусаев точно не лучший. «Спартак» под конец года выдал шикарную серию»
10вчера, 21:20
Рекомендуем