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Россию не допустят к жеребьевке отбора ЧМ-2026, чудо-гол Кузнецова, интервью Ротенберга и другие новости

1. Сборную России по футболу не допустят к жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2026. Финальная часть состоится в США, Канаде и Мексике.

2. «Салават Юлаев» уступил «Металлургу» (2:3 ОТ) в Фонбет чемпионате КХЛ, СКА переиграл «Амур» (6:3) с первым дублем Кузнецова (и лакросс-голом!), «Спартак» победил «Адмирал» (6:1),

3. Сборная Испания дома дожала Швейцарию (3:2) в Лиге наций, забив на 93-й минуте с пенальти, Португалия в гостях поделила очки с Хорватией (1:1), Сербия и Дания не забили голов (0:0). Определились все участники четвертьфиналов. Сборная Сан-Марино одержала крупнейшую победу в истории – над Лихтенштейном (3:1) – и вышла в дивизион C.

4. НХЛ. «Коламбус» обыграл «Бостон» (5:1), Воронков забросил 3-ю шайбу в сезоне, Чинахов – 5-ю. Все результаты дня – здесь

5. Роман Ротенберг дал большое интервью Леониду Слуцкому. Тренер СКА высказался о критике из-за того, что не играл профессионально: «Я смотрел матчи НХЛ, следил за Федоровым, Буре, Могильным. 20 лет тренировался ежедневно, много читал, изучал методики, анализировал». Упрекнул Спортс’‘ за обработку его пресс-конференций: «Одну фразу вырывают в заголовок, и получается другой смысл. Смотрю: я же такого не говорил. Неправильная интерпретация».

Вспомнил, как тренер в Хельсинки дискриминировал его при всей команде, и тогда он устроился в мясную лавку. Рассказал о любви к футбольным аналогиям. Поведал, что брат Борис пытался пробиться в «Челси», Роман Абрамович их принимал. И отреагировал на критику: «Есть русская пословица: «Собаки лают, караван идет». Если переходят красную линию, мы обязаны отвечать на оскорбления. О СКА пишут больше, чем о всех клубах КХЛ – и хорошего, и плохого».

6. Задержаны двое напавших с ножом на Вадима Евсеева в Астрахани, они находились в состоянии алкогольного опьянения. Один признал вину: «Попросили с другом прикурить – нам отказали, я достал баллончик, друг достал нож, произошла драка. Раскаиваюсь». Мужчинам 2002 и 2003 года рождения грозит до 7 лет тюрьмы по статье «Хулиганство» – заведено уголовное дело.

7. НБА. «Милуоки» одолел «Хьюстон» и другие результаты

8. Команда Петросян лидирует в «Лиге чемпионов» по фигурному катанию, команда Дикиджи – 2-я, команда Фроловой – 3-я.

9. Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Уругвая Родриго Бентанкур получил штраф 100 тысяч фунтов и дисквалификацию на 7 матчей за шутку о корейцах.

10. Фриц обошел Медведева в рейтинге ATP и стал 4-й ракеткой мира, Рууд поднялся на одну строчку, Рублев – 8-й. Касаткина остается в топ-10 рейтинга WTA, Дарт выпала из топ-100.

11. Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук успешно обжаловал в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) лишить его тренерской лицензии и титулов.

Цитаты дня:

Депутат Свищев: «В УЕФА и ФИФА превалирует русофобство. Чувствуется «хозяйская» рука. Израиль продолжает играть, хотя вроде обе страны – участники конфликтов»

Щербакова об образе «отличницы»: «Не надо идеализировать. Фраза «от тебя мы такого не ожидали» меня прям триггерить начала. Я что, не человек, что ли?»

Джон Джонс о попадании в топ-10 спортсменов в истории от искусственного интеллекта: «Одна мысль, что меня упомянули рядом с великими, делает счастливым»

Ротенберг о работе в мясной лавке: «Навыки помогают и в хоккее, и дома. Любой мужик должен быть мясником, иначе есть вопросы»

Евгения Чикунова: «Раз уж пошла тема с нейтральными статусами, хочется возвращения на международную арену»

«Мне нравится узнавать, что делали диктаторы – Мобуту, немец, Сталин». Дембеле о документальных фильмах

Министр спорта Дегтярев: «Сближение позиций с МОК началось. Пора заканчивать обвинения и оскорбления»

Бабиков о российском биатлоне: «Есть те, кто его убивает. Я сочувствую сборной»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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