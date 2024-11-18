Тимощук успешно обжаловал в CAS решение УАФ лишить его тренерской лицензии и титулов
Анатолий Тимощук добился успеха в CAS.
В марте 2022 года Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) лишил его тренерской лицензии, а также всех титулов на национальном уровне, которые он выиграл в качестве футболиста.
Поводом для этого послужило то, что Тимощук продолжил работу в петербургском «Зените» после 24 февраля 2022 года.
Позднее экс-футболист «Шахтера» обжаловал решение в апелляционном комитете УАФ, но апелляция была отклонена.
В Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) Анатолию удалось добиться успеха. Заседание по его иску прошло 22 апреля.
«Спортивный арбитражный суд удовлетворил иск Тимощука в вопросе апелляции на решение украинской ассоциации», – передает ТАСС слова источника.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ТАСС
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