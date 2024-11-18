Тимощук успешно обжаловал в CAS решение УАФ лишить его тренерской лицензии и титулов

Анатолий Тимощук добился успеха в CAS.

В марте 2022 года Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ ) лишил его тренерской лицензии, а также всех титулов на национальном уровне, которые он выиграл в качестве футболиста.

Поводом для этого послужило то, что Тимощук продолжил работу в петербургском «Зените » после 24 февраля 2022 года.

Позднее экс-футболист «Шахтера» обжаловал решение в апелляционном комитете УАФ, но апелляция была отклонена.

В Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) Анатолию удалось добиться успеха. Заседание по его иску прошло 22 апреля.

«Спортивный арбитражный суд удовлетворил иск Тимощука в вопросе апелляции на решение украинской ассоциации», – передает ТАСС слова источника.