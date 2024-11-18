Роман Ротенберг: «Тренер в Хельсинки дискриминировал при всей команде: «Русский нас всех подвел». Мне было 19 лет, мама сказала: «Ищи работу». Взяли в Stockmann, потому что знал 4 языка»

Роман Ротенберг рассказал о дискриминации со стороны тренера в Финляндии.

– Была такая ситуация: я один раз сильно поругался со своим тренером. Я был в хорошей команде, мне было 19 лет. Тренер пришел в раздевалку, я, может, совершил какую-то ошибку, он говорит: «Вот этот русский, такой-то. Русский тут всех нас подвел».

Я в этот момент не выдержал, и там была ситуация в раздевалке. Для меня было понятно, что с этим тренером я не смогу больше работать, потому что он дискриминировал меня при всей команде из-за того, что я русский.

И это было не один раз, это было постоянно во всем. И потом я ушел. Мне было 19 лет, можно было уже идти работать. Я завершил колледж. Мама сказала: «Ты хоть что-то можешь заработать в своей жизни? Иди ищи себе работу».

Я нашел себе работу в супермаркете Stockmann в Хельсинки. Торговый центр, большое здание. Меня взяли, потому что я знал 4 языка: английский, русский, финский и шведский. И меня взяли.

Я маме сказал: «Меня взяли на работу». Она спросила: «Куда?» Я сказал: «На мясную лавку». А там внизу мясная лавка была. Меня в другой департамент не взяли, и я рубил мясо, продавал.

Я ушел из команды. Потом тренера того выгнали и взяли того, который меня продвигал. Ко мне приезжает мой тренер, говорит: «Что ты тут вообще делаешь на мясной лавке? Пойдем в хоккей играть, у тебя это хорошо получается».

А у меня уже было такое решение в голове – в этой стране что бы я ни делал, как бы я ни играл...

– Вы считаете, что тренер дискредитировал по национальному признаку?

– Сто процентов. Это было постоянно, я жил в этом.

– А вы были один русский в команде?

– Да, всегда, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг в интервью Леониду Слуцкому.