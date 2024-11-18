Кузнецов лакроссом с пятака забил в ворота «Амура». Форвард сделал первый дубль за СКА – у него 22 очка в 24 матчах сезона КХЛ
Евгений Кузнецов забил красивый гол в ворота «Амура».
СКА принимает хабаровский клуб (5:2, второй период) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Форвард петербуржцев Евгений Кузнецов отличился на 30-й минуте во втором периоде.
Хоккеист подобрал шайбу на ближнем пятаке и лакроссом отправил ее в ворота «Амура», которые защищал Виктор Кобозев, проводивший дебютный матч в КХЛ.
На 38-й минуте встречи Кузнецов забил второй гол в матче – это его первый дубль за СКА.
Кузнецов прервал сухую серию из 5 игр и забил 8-й и 9-й голы в нынешнем сезоне. В общей сложности в его активе 22 (9+13) балл в 24 матчах чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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