Кузнецов лакроссом с пятака забил в ворота «Амура». Форвард сделал первый дубль за СКА – у него 22 очка в 24 матчах сезона КХЛ

Евгений Кузнецов забил красивый гол в ворота «Амура».

СКА принимает хабаровский клуб (5:2, второй период) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Форвард петербуржцев Евгений Кузнецов отличился на 30-й минуте во втором периоде.

Хоккеист подобрал шайбу на ближнем пятаке и лакроссом отправил ее в ворота «Амура », которые защищал Виктор Кобозев, проводивший дебютный матч в КХЛ.

На 38-й минуте встречи Кузнецов забил второй гол в матче – это его первый дубль за СКА .

Кузнецов прервал сухую серию из 5 игр и забил 8-й и 9-й голы в нынешнем сезоне. В общей сложности в его активе 22 (9+13) балл в 24 матчах чемпионата КХЛ .