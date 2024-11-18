Ротенберг о критике: «Если переходят красную линию, мы обязаны отвечать на оскорбления. О СКА пишут больше, чем о всех клубах КХЛ – и хорошего, и плохого»
– Сегодня тренеры и игроки сталкиваются с огромным количеством ложной информации, слухов. В футболе это вообще в гипертрофированной форме. Меня интересует, вы как главный тренер СКА, как относитесь к этому?
– Есть простая русская пословица: «Собаки лают, караван идет». Я ко всему готов. До Олимпиады меня обвинили в поражении. Мы еще не выехали [на Олимпиаду], уже сказали: «Мы все проиграли из-за Ротенберга».
Мы посмотрели медиа-рейтинги СКА, о нас пишут больше, чем о всех клубах вместе взятых в КХЛ. И хорошего, и плохого, 50 на 50. Так работают современные технологии. Знаете, чем больше на каждом заборе пишут, даже если это вранье, люди в это верят. Главное, наш спортивный результат.
– Вы умеете абстрагироваться, сосредоточиться на внутренних вещах? Вас это не тригеррит?
– Если не переходят красную линию, тогда...
– А что для вас красная линия?
– Какие то оскорбления. На это мы обязаны отвечать, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг в интервью Леониду Слуцкому.
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