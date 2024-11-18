Роман Ротенберг: «Мой брат пытался в «Челси» пробиться. Абрамович нас принимал, мы увидели базу, поля – фантастический опыт. На игре весь стадион поет»
– В Англии я жил недалеко от стадиона «Челси», «Стэмфорд Бридж».
Брат мой (Борис Ротенберг-младший – Спортс’‘) пытался в свое время пробиться в «Челси». Мы с ним летали, Роман Аркадьевич [Абрамович] нас принимал. Мы тогда увидели базу, поля, это было фантастически новый опыт.
– К футболу мы еще вернемся. Так понимаю, человек, который не играет, он может больше анализировать, смотреть, читать и добирать эти знания не только своим практическим опытом профессионального хоккеиста?
– Я был всегда в общении со всеми хоккеистами, общался с ребятами, с кем я играл.
– Эта среда вас поглотила?
– Мне рассказывали, как они тренируются. Ребята с кем я играл, они в НХЛ заиграли. Они рассказывали, как они там тренируются. Это все мы обсуждали.
Я оставался в спорте, даже не играя профессионально. Я интересовался, изучал разные тактики. Как играет команда: в давление или в откат.
Культуру боления [изучал]. Как в Англии: приходишь на первую игру «Челси», весь стадион поет, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг в интервью Леониду Слуцкому.
Напомним, что Борис Ротенберг играл за финские футбольные клубы, «Зенит-2», московское «Динамо», «Локомотив», «Ростов», «Химки» и другие команды.
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