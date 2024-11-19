Овечкин забил 178 вратарям в НХЛ и повторил рекорд Ягра
Александр Овечкин забил 178 вратарям в НХЛ и повторил рекорд Яромира Ягра.
Капитан «Вашингтона» дважды отличился в матче регулярного чемпионата с «Ютой» (4:2, 2-й период).
Коннор Ингрэм стал 178-м вратарем, которому Александр Овечкин забил в НХЛ.
39-летний россиянин обошел Патрика Марло, забивавшего 177 вратарям, и повторил рекорд лиги, установленный Яромиром Ягром (178).
Овечкин забил 867-й и 868-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 26 шайб
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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