Овечкин забил 867-й и 868-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 26 шайб
Александр Овечкин забросил 867-ю и 868-ю шайбы в регулярках НХЛ.
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Ютой» (4:1, 2-й период).
На 12-й минуте форвард отличился в равных составах с передачи Пьера-Люка Дюбуа, а на 26-й минуте – реализовал большинство.
39-летний россиянин занимает второе место по голам в истории лиги (868 в 1444 играх). Рекордсмен – Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы в 1487 играх.
В 18 играх текущего сезона Овечкин набрал 25 (15+10) очков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости