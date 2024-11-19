Овечкин забил 867-й и 868-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 26 шайб

Александр Овечкин забросил 867-ю и 868-ю шайбы в регулярках НХЛ.

Капитан «Вашингтона » сделал дубль в матче с «Ютой» (4:1, 2-й период).

На 12-й минуте форвард отличился в равных составах с передачи Пьера-Люка Дюбуа, а на 26-й минуте – реализовал большинство.

39-летний россиянин занимает второе место по голам в истории лиги (868 в 1444 играх). Рекордсмен – Уэйн Гретцки , на счету которого 894 шайбы в 1487 играх.

В 18 играх текущего сезона Овечкин набрал 25 (15+10) очков.