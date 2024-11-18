Ротенберг о критике из-за того, что не играл профессионально: «Я смотрел матчи НХЛ, следил за Федоровым, Буре, Могильным. 20 лет тренировался ежедневно, много читал, изучал методики, анализировал»
– Вы чувствуете какой-то скепсис, что вы не играли на профессиональном уровне в хоккей, а сегодня работаете с профессионалами высочайшего уровня. Вся моя карьера сопровождается историями: «Он не был профессиональным игроком». Хотя я был профессионалом, просто не высокого уровня. Или в хоккее это не работает?
– Что касается меня, 20 лет я тренировался ежедневно. Видел все, смотрел другие игры, смотрел все сборные. Я много анализировал, следил за всеми игроками. Мне очень было интересно. Я смотрел матчи НХЛ, следил за всеми нашими ребятами: Сергеем Федоровым, Буре, Могильным.
Я на них вырос, за ними следил. То, что они делали, я пытался применять в своей игре. Когда я жил в Финляндии, я брал их финты, я не смотрел на других. Для меня сборная Финляндии... единственный игрок Теему Селянне – он скоростной, забивной. Когда Борис
Александрович Майоров был главным тренером «Йокерита», я ходил на все матчи в Хельсинки, когда была возможность, или смотрел по телевизору. Я изучал все эти методики, много читал, книги все эти, методики. Я постоянно изучал хоккей как вид спорта, следил за всеми игроками, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг в интервью Леониду Слуцкому.
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