Ротенберг о критике из-за того, что не играл профессионально: «Я смотрел матчи НХЛ, следил за Федоровым, Буре, Могильным. 20 лет тренировался ежедневно, много читал, изучал методики, анализировал»

Роман Ротенберг рассказал о том, как готовился стать профессиональным тренером.

– Вы чувствуете какой-то скепсис, что вы не играли на профессиональном уровне в хоккей, а сегодня работаете с профессионалами высочайшего уровня. Вся моя карьера сопровождается историями: «Он не был профессиональным игроком». Хотя я был профессионалом, просто не высокого уровня. Или в хоккее это не работает?

– Что касается меня, 20 лет я тренировался ежедневно. Видел все, смотрел другие игры, смотрел все сборные. Я много анализировал, следил за всеми игроками. Мне очень было интересно. Я смотрел матчи НХЛ , следил за всеми нашими ребятами: Сергеем Федоровым , Буре , Могильным .

Я на них вырос, за ними следил. То, что они делали, я пытался применять в своей игре. Когда я жил в Финляндии, я брал их финты, я не смотрел на других. Для меня сборная Финляндии... единственный игрок Теему Селянне – он скоростной, забивной. Когда Борис

Александрович Майоров был главным тренером «Йокерита», я ходил на все матчи в Хельсинки, когда была возможность, или смотрел по телевизору. Я изучал все эти методики, много читал, книги все эти, методики. Я постоянно изучал хоккей как вид спорта, следил за всеми игроками, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг в интервью Леониду Слуцкому.