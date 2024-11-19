Воронков забросил 3-ю шайбу в сезоне НХЛ в матче с «Бостоном». У него 4 очка в 9 играх

Дмитрий Воронков забросил 3-ю шайбу в сезоне НХЛ.

Форвард «Коламбуса » открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (5:1).

На счету 24-летнего россиянина стало 4 (3+1) очка в 9 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3».

Сегодня Воронков (13:41, 2:18 – в большинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ, а также получил малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой.