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Ротенберг о пресс-конференциях: «Есть Спортс’‘: одну фразу вырывают в заголовок, и получается другой смысл. Смотрю: «Я же такого не говорил, неправильная интерпретация»

Роман Ротенберг высказался относительно общения с журналистами на пресс-конференциях.

– Жозе Моуринью постоянно проводит яркие пресс-конференции, объясняя тем, что хочет убрать давление с игроков, переключить все стрелы журналистские критические в свой адрес. Вы чемпион мира по пресс-конференциям: цитируемость и все прочее. Вы это делаете умышленно? Или это желание эмоционально выплеснуться после игры? Есть внутренняя подоплека в том, как вы проводите пресс-конференции и что вы говорите?

– То, что необходимо в хоккее – импровизация. Пресс-конференции с моей стороны всегда проходят честно. Я говорю то, что я чувствую, от души.

– То есть это эмоциональный выплеск после игры? Или продуманная история?

– Общение с журналистами… Помните, когда Гончаренко просто молчал? Что лучше: просто молчать? Я не помню всей ситуации.

– Его оштрафовали за то, что он говорил лишнего, и поэтому он решил, чтобы его не штрафовали, просто молчать. Это был демонстративный вызов против штрафа.

– Бывает, журналисты задают вопросы по игре. Какая статистика? Сколько голевых моментов? Тогда мы обсуждаем хоккей. Но когда журналисты задают вопросы не по игре…

Часто у нас происходит так, что я спрашиваю: «Вы вообще игру смотрели?» Они говорят: «Мы были в буфете, мы не видели игру». Но при этом вопросы задают не по игре. Так как мы вежливые люди, то все равно отвечаем каждому журналисту на вопрос.

И в этой ситуации, наверное, мы уходим немного от хоккея. Это все зависит от самих журналистов, от их вопросов.

– Как часто вы жалеете, что пытались сказать вот так, а потом думаете: «Не надо было».

– Каждую мою пресс-конференцию вырывают из контекста. Есть такое издание – Спортс’‘: они просто одну фразу вырывают в заголовок и получается совершенно другой смысл. Смотрю: «Я же такого не говорил». Неправильная интерпретация моей пресс-конференции.

Наверное, часть нашей работы – взвешенно думать, контролировать эмоции и отвечать по игре. Но можно взять пример Гончаренко и просто молчать, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг в интерью Леониду Слуцкому.

Ротенберг назвал мой текст «притянутым за уши». Я посчитал, как он просил – вот результат

Ноль слов. Гончаренко молчал в ответ на все вопросы после судейского скандала 😳

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
logoЛеонид Слуцкий
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