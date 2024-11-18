Ротенберг о работе в мясной лавке: «Навыки помогают и в хоккее, и дома. Любой мужик должен быть мясником, иначе есть вопросы»

Роман Ротенберг рассказал о том, как навыки мясника помогают в хоккее и жизни.

В интервью футбольному тренеру Леониду Слуцкому Ротенберг заявил : «Я маме сказал: «Меня взяли на работу». Она спросила: «Куда?» Я сказал: «На мясную лавку». А там внизу мясная лавка была. Меня в другой департамент не взяли, и я рубил мясо, продавал».

– В интервью Слуцкому вы сказали про работу в мясной лавке и поразили меня этим. Получалось ли применять навыки...

– Мясника?

– Да. В карьере, в работе удавалось ли применить?

– Если честно, навыки мясника точно помогают и в хоккее, и дома.

Мужик – это же добытчик, надо уметь готовить и быть мясником. Любой мужик должен быть мясником дома, то есть должен уметь готовить мясо. Иначе есть вопросы.

– То есть на шашлыках вы все время рубите мясо?

– Знаете, это все признают, наверное, лучший ужин для хоккеиста – это стейк, мясо.

А тогда так сложилось, что мне дали возможность работать мясником. Надо цепляться за любую возможность, когда дают работу, – сказал главный тренер СКА на пресс-конференции после победы над «Амуром » со счетом 6:3 в Фонбет чемпионате КХЛ .

Ротенберг о пресс-конференциях: «Есть Спортс’‘: одну фразу вырывают в заголовок, и получается другой смысл. Смотрю: «Я же такого не говорил». Неправильная интерпретация»