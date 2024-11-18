Россию не допустят к жеребьевке отбора ЧМ-2026 («Матч ТВ»)
Сборную России не допустят к жеребьевке отбора ЧМ-2026.
Об этом сообщает «Матч ТВ».
Жеребьевка пройдет 13 декабря в Цюрихе, отборочный турнир в Европе пройдет с марта 2025 года по март 2026‑го.
«Допуска сборной России до жеребьевки квалификации чемпионата мира не будет.
Команда не сможет принять участие в отборочном раунде из‑за вопросов безопасности, здесь УЕФА и ФИФА своего мнения не меняют с момента отстранения РФС.
Команда не сможет претендовать на выход на чемпионат мира», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Второй источник добавил: «Даже если сборная не пройдет жеребьевку, остается минимальный шанс на включение команды в отборочную группу до старта квалификации. Но рассчитывать на такое развитие событий не стоит».
Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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