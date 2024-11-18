«Мне нравится узнавать, что делали диктаторы – Мобуту, немец, Сталин». Дембеле о документальных фильмах
Усман Дембеле рассказал о необычном увлечении.
Вингер «ПСЖ» и сборной Франции заявил, что любит смотреть документальные фильмы об истории.
– Мне очень нравятся документальные фильмы. Я смотрю их на канале Arte, а также на YouTube.
Я смотрю документальные фильмы о прошлом, о том, что происходило во время Второй мировой войны...
Мне нравится узнавать, что делали диктаторы. Мобуту (Мобуту Сесе Секо – конголезский государственный и политический деятель, президент Демократической Республики Конго (1965-1997), в 1971 году переименованной им в Заир – Спортс”), немец (Адольф Гитлер – Спортс”)... Про Сталина... Серьезно, они мне нравятся.
– Ты всегда интересовался этим? Почему именно диктаторы?
– Да, всегда. Я не знаю. Я не знаю почему, – сказал Дембеле в подкасте The Bridge.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Desmarque
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