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«Мне нравится узнавать, что делали диктаторы – Мобуту, немец, Сталин». Дембеле о документальных фильмах

Усман Дембеле рассказал о необычном увлечении.

Вингер «ПСЖ» и сборной Франции заявил, что любит смотреть документальные фильмы об истории.

– Мне очень нравятся документальные фильмы. Я смотрю их на канале Arte, а также на YouTube. 

Я смотрю документальные фильмы о прошлом, о том, что происходило во время Второй мировой войны...

Мне нравится узнавать, что делали диктаторы. Мобуту (Мобуту Сесе Секо – конголезский государственный и политический деятель, президент Демократической Республики Конго (1965-1997), в 1971 году переименованной им в Заир – Спортс”), немец (Адольф Гитлер – Спортс”)... Про Сталина... Серьезно, они мне нравятся. 

– Ты всегда интересовался этим? Почему именно диктаторы?

– Да, всегда. Я не знаю. Я не знаю почему, – сказал Дембеле в подкасте The Bridge. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Desmarque
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