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Результаты «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: команда Савосина лидирует, команда Фроловой – 2-я, команда Семененко – 3-я

«Дальневосточные леопарды» лидируют в «Лиге чемпионов» по фигурному катанию.

6 команд будут набирать очки за участие в соревнованиях, челленджах и вызовах на протяжении всего сезона, общий призовой фонд «ЛЧ» составит 20 миллионов рублей. Предварительные составы команд были опубликованы ранее.

Ниже представлены результаты по итогам первого этапа Гран-при России в Магнитогорске.

«Лига чемпионов» по фигурному катанию

Очки команд

1. «Дальневосточные леопарды» – 46

  • Роман Савосин – 11

  • Ксения Гущина – 11

  • Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 10

  • Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 8

  • Софья Тютюнина – Матвей Грачев – 6

2. «Алтайские аргали» – 43

  • Анна Фролова – 12

  • Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 11

  • Ирина Хавронина – Девид Нарижный – 11

  • Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 9

3. «Амурские тигры» – 42

  • Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 12

  • Евгений Семененко – 10

  • Мария Агаева – 9

  • Иван Попов – 6

  • Дарья Савкина – Александр Вахнов – 5

4. «Байкальские нерпы» – 31

  • Марк Кондратюк – 12

  • Александра Степанова – Иван Букин – 12

  • Милана Кузьмина – Дмитрий Студенкин – 7

5. «Забайкальские манулы» – 23

  • Ксения Синицына – 10

  • Егор Рухин – 9

  • Александра Прокопец – Александр Васькович – 4

6. «Тихоокеанские сивучи» – 15

  • Николай Угожаев – 8

  • Даниил Постарнаков – 7

Теперь и в фигурке есть Лига чемпионов. Что об этом известно?

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал «Лиги чемпионов» по фигурному катанию
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