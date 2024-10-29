Результаты «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: команда Савосина лидирует, команда Фроловой – 2-я, команда Семененко – 3-я

«Дальневосточные леопарды» лидируют в «Лиге чемпионов» по фигурному катанию.

6 команд будут набирать очки за участие в соревнованиях, челленджах и вызовах на протяжении всего сезона, общий призовой фонд «ЛЧ» составит 20 миллионов рублей. Предварительные составы команд были опубликованы ранее.

Ниже представлены результаты по итогам первого этапа Гран-при России в Магнитогорске .

«Лига чемпионов» по фигурному катанию

Очки команд

1. «Дальневосточные леопарды» – 46

Роман Савосин – 11

Ксения Гущина – 11

Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 10

Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 8

Софья Тютюнина – Матвей Грачев – 6

2. «Алтайские аргали» – 43

Анна Фролова – 12

Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 11

Ирина Хавронина – Девид Нарижный – 11

Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 9

3. «Амурские тигры» – 42

Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 12

Евгений Семененко – 10

Мария Агаева – 9

Иван Попов – 6

Дарья Савкина – Александр Вахнов – 5

4. «Байкальские нерпы» – 31

Марк Кондратюк – 12

Александра Степанова – Иван Букин – 12

Милана Кузьмина – Дмитрий Студенкин – 7

5. «Забайкальские манулы» – 23

Ксения Синицына – 10

Егор Рухин – 9

Александра Прокопец – Александр Васькович – 4

6. «Тихоокеанские сивучи» – 15

Николай Угожаев – 8

Даниил Постарнаков – 7

Теперь и в фигурке есть Лига чемпионов. Что об этом известно?