Результаты «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: команда Савосина лидирует, команда Фроловой – 2-я, команда Семененко – 3-я
6 команд будут набирать очки за участие в соревнованиях, челленджах и вызовах на протяжении всего сезона, общий призовой фонд «ЛЧ» составит 20 миллионов рублей. Предварительные составы команд были опубликованы ранее.
Ниже представлены результаты по итогам первого этапа Гран-при России в Магнитогорске.
«Лига чемпионов» по фигурному катанию
Очки команд
1. «Дальневосточные леопарды» – 46
Роман Савосин – 11
Ксения Гущина – 11
Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 10
Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 8
Софья Тютюнина – Матвей Грачев – 6
2. «Алтайские аргали» – 43
Анна Фролова – 12
Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 11
Ирина Хавронина – Девид Нарижный – 11
Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 9
3. «Амурские тигры» – 42
Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 12
Евгений Семененко – 10
Мария Агаева – 9
Иван Попов – 6
Дарья Савкина – Александр Вахнов – 5
4. «Байкальские нерпы» – 31
Марк Кондратюк – 12
Александра Степанова – Иван Букин – 12
Милана Кузьмина – Дмитрий Студенкин – 7
5. «Забайкальские манулы» – 23
Ксения Синицына – 10
Егор Рухин – 9
Александра Прокопец – Александр Васькович – 4
6. «Тихоокеанские сивучи» – 15
Николай Угожаев – 8
Даниил Постарнаков – 7
Теперь и в фигурке есть Лига чемпионов. Что об этом известно?
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