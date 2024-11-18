Евгения Чикунова: «Раз уж пошла тема с нейтральными статусами, хочется возвращения на международную арену»
Чикуновой 20 лет, она рекордсмен мира на дистанции 200 метров брассом. Перед Олимпиадой-2024 в Париже пловчиха отказалась оформлять нейтральный статус и пропустила соревнования.
– Главная новость осени для российского плавания – объединение федераций (по плаванию, прыжкам в воду, водному поло и синхронному плаванию – Спортс’‘). Как это восприняли?
– Я больше сконцентрирована на себе, на тренировках. Но всегда хочется верить в изменения к лучшему.
– Что для вас изменения к лучшему в вашей работе?
– Раз уж пошла тема с нейтральными статусами (с октября их получили несколько российских пловцов – Спортс’‘), хочется возвращения на международную арену.
– Общались с ребятами после этапа Кубка мира в Сингапуре?
– Я читала интервью Ники Годун, Андрей Минаков тоже писал об этом, у них впечатления положительные и это было ожидаемо.
– Читаете гневные комментарии в свой адрес из-за пропуска Олимпиады?
– Читаю. Не стоит мне этого делать, но все равно читаю. Я человек любопытный, хочется зайти, посмотреть. И уж если я никак не могу сдержать себя от прочтения комментариев, надо просто изменить к ним отношение.
– Как справляетесь?
– Я с этим свыклась. Есть два мнения, диаметрально противоположных, нейтрального отношения к этому нет. В принципе, я уже ничему не удивляюсь. Все это ожидаемо, – ответила Чикунова.
Наша федерация дала добро на нейтральный статус пловцам. Спустя 2 месяца после Олимпиады…
Урвала нейтральный статус, плавает за французский клуб, сама все оплачивает. Да кто она?!
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