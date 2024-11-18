Задержаны двое напавших с ножом на Евсеева в Астрахани. Они находились в состоянии алкогольного опьянения

Задержаны напавшие с ножом на Вадима Евсеева и его помощника.

Накануне тренер «Ленинградца» и его ассистент Александр Шмарко подверглись нападению в Астрахани.

Сообщалось , что к Евсееву подошли двое мужчин и попросили закурить – когда он не ответил, вопрос задали повторно, а затем брызнули в лицо из баллончика. Ассистент Евсеева Александр Шмарко и еще один сотрудник клуба попытались задержать нападавших, в результате чего Шмарко получил удар ножом по лицу по касательной.

Как сообщает ТАСС , полиция задержала нападавших – двоих мужчин 2002 и 2003 года рождения, один из которых находился под следствием за мошеннические действия. Задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время полиция проводит проверку.

На Евсеева напали с ножом в Астрахани, у Шмарко из его штаба рана лица. Просили закурить