Задержаны двое напавших с ножом на Евсеева в Астрахани. Они находились в состоянии алкогольного опьянения
Накануне тренер «Ленинградца» и его ассистент Александр Шмарко подверглись нападению в Астрахани.
Сообщалось, что к Евсееву подошли двое мужчин и попросили закурить – когда он не ответил, вопрос задали повторно, а затем брызнули в лицо из баллончика. Ассистент Евсеева Александр Шмарко и еще один сотрудник клуба попытались задержать нападавших, в результате чего Шмарко получил удар ножом по лицу по касательной.
Как сообщает ТАСС, полиция задержала нападавших – двоих мужчин 2002 и 2003 года рождения, один из которых находился под следствием за мошеннические действия. Задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время полиция проводит проверку.
На Евсеева напали с ножом в Астрахани, у Шмарко из его штаба рана лица. Просили закурить
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