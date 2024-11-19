5

Дания и Хорватия вышли в четвертьфинал Лиги наций. Определились все 8 участников

Стали известны все 8 участников четвертьфинала Лиги наций.

По итогам группового этапа в лиге А в число прошедших дальше попали Португалия и Хорватия (от группы 1), Франция и Италия (от группы 2), Германия и Нидерланды (от группы 3), Испания и Дания (от группы 4).

Жеребьевка следующей стадии пройдет 22 ноября. Четвертьфиналы пройдут в период с 20 по 25 марта, оставшиеся игры – с 4 по 8 июня.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Нидерландов по футболу
logoСборная Германии по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Италии по футболу
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Дании по футболу
logoСборная Хорватии по футболу
logoЛига наций УЕФА
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лига наций. Испания победила Швейцарию, Португалия и Хорватия сыграли вничью, Сербия и Дания не забили голов
6351 минуту назад
Хорватия – Португалия – 1:1. Феликс и Гвардиол забили
652 минуты назад
Испания вырвала победу над Швейцарией – 3:2! Сарагоса забил на 93-й с пенальти
256 минут назад
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Неймар на одном уровне с Месси и намного лучше Роналду, но он загубил свою карьеру. Боже упаси». Президент «Ботафого» о трансфере бразильца
5 минут назад
Экс-агент Васина: «Виктор как минимум не слабее Игнашевича и Березуцких был, по потенциалу – сильнее братьев. 80% «привозов» – когда он пытался исправлять ошибки партнеров»
1135 минут назад
Сборная Сан-Марино одержала крупнейшую победу в истории – над Лихтенштейном (3:1) – и вышла в дивизион C Лиги наций
3136 минут назад
Лига наций. Испания победила Швейцарию, Португалия и Хорватия сыграли вничью, Сербия и Дания не забили голов
6351 минуту назад
Левандовски хочет продлить контракт с «Барселоной» до 2027 года. Лучшему бомбардиру Ла Лиги 36 лет
3сегодня, 21:34
Ибрагимович включил Месси, Буффона, Хави, Иньесту, Несту, Недведа и Тиаго Силву в свою команду из 7 игроков: «И я буду тренером»
4сегодня, 21:19
Лотар Маттеус: «Как не было потолка у Месси, так нет его и у Мусиалы. Джамал нужен «Баварии» как лицо клуба, этого не купишь за деньги»
10сегодня, 21:08
Дешам спросит Мбаппе, хочет ли тот оставаться капитаном сборной Франции. Повязку отдадут другому игроку, если Килиан откажется от нее
14сегодня, 21:01
Представители сборной Украины отказались от перевода на русский язык на пресс-конференции перед матчем с Албанией
76сегодня, 20:17
Вальверде жалеет, что рано бросил учебу: «Мы решили, что я должен сделать ставку на футбол. Теперь я стараюсь внушить своим детям, что книги – это главное»
23сегодня, 19:43
Ко всем новостям
Последние новости
У Беларуси 1 победа в 10 последних матчах – над Люксембургом. Команда финишировала 3-й в группе дивизиона C Лиги наций
122 минуты назад
Испания выиграла 14 из 15 последних матчей, поражений нет 16 игр
344 минуты назад
У Промеса 4 гола в 4 матчах за «Юнайтед» из Дубая. Экс-игрок «Спартака» забил «Эмирейтс» ударом со штрафного
447 минут назад
Хорватия – Португалия – 1:1. Феликс и Гвардиол забили
652 минуты назад
Испания вырвала победу над Швейцарией – 3:2! Сарагоса забил на 93-й с пенальти
256 минут назад
Педри не забил с первого пенальти в карьере – в матче Испании и Швейцарии. Пино открыл счет добиванием
3сегодня, 21:34
Лучшему бомбардиру Бундеслиги Мармушу интересен трансфер в «Баварию». Для мюнхенцев он слишком дорогой – 60 млн евро
2сегодня, 21:23
Мудрик вошел в пятерку самых быстрых игроков АПЛ. Лидирует защитник «Тоттенхэма» ван де Вен
9сегодня, 20:40
Пономарев о выплатах РФС Брунею: «Зачем мы так унижаемся? Деньги даем, они по кабакам спокойно ходят. Стыдно! Это они нас должны упрашивать к ним приехать, а не мы их»
9сегодня, 20:29
Мостовой о недопуске России к жеребьевке ЧМ-2026: «Чему удивляться? Это было ожидаемо. Грустная ситуация, конечно»
6сегодня, 20:28