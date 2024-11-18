Джонс отреагировал на попадание в топ-10 спортсменов в истории по версии искуственного интеллекта: «Одна мысль о том, что меня упомянули рядом с этими великими спортсменами, делает меня счастливым»

Джон Джонс попал в топ-10 спортсменов мира по версии искуственного интеллекта.

«Одна только мысль о том, что меня упомянули рядом с этими великими спортсменами, делает меня счастливым. Создан ли он искусственным интеллектом или нет», – написал в соцсетях чемпион UFC Джон Джонс .

Джонс – о возвращениии Тайсона: «Тяжелое зрелище. Майк продал бой отрывками с тренировок и своим внешним видом»

Джонс – об оскорблении Миочича перед боем: «Он это сказал, а я заставил его заплатить»