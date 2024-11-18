Джонс отреагировал на попадание в топ-10 спортсменов в истории по версии искуственного интеллекта: «Одна мысль о том, что меня упомянули рядом с этими великими спортсменами, делает меня счастливым»
Джон Джонс попал в топ-10 спортсменов мира по версии искуственного интеллекта.
«Одна только мысль о том, что меня упомянули рядом с этими великими спортсменами, делает меня счастливым. Создан ли он искусственным интеллектом или нет», – написал в соцсетях чемпион UFC Джон Джонс.
Джонс – о возвращениии Тайсона: «Тяжелое зрелище. Майк продал бой отрывками с тренировок и своим внешним видом»
Джонс – об оскорблении Миочича перед боем: «Он это сказал, а я заставил его заплатить»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Джона Джонса
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости