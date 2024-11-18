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Бабиков о российском биатлоне: «Есть те, кто его убивает. Многие решения – полный бред»

Антон Бабиков рассказал о людях, которые «убивают российский биатлон».

«Его убивают некоторые люди, однозначно, я даже не боюсь таких выражений. Есть люди, которые пытаются удержать его на плаву, воскресить, дать толчок развитию, а есть те, кто его убивает. Многие решения – полный бред. Хочется верить, что будут ребята, которые смогут чего-то добиваться, тот же Даниил Серохвостов держит мотивацию, Карим Халили. Но в общем и целом я сочувствую сборной.

Пример «убийства»? Во-первых, отсутствие развития средневысотных баз, отсутствие средневысотных соревнований, чем надо было заниматься в первую очередь. Во-вторых, разделение на возрастных и других – якобы спортсменам старше 26 лет нельзя попадать в основную сборную. Это мы слышали еще в 2018 году после Олимпиады, когда Максу Цветкову, мне и другим говорили, что у нас на подходе 25 [Александров] Логиновых, и что в итоге? Возрастных ограничений быть не должно.

Да, мы сейчас показали не лучшие результаты, но на тренировках дадим фору любому молодому спортсмену, и мы видим, как на тренировках молодежь пытается за нами повторять. А возрастных хотят убрать, и чему тогда молодежь будет учиться?» – сказал чемпион мира 2017 года в эстафете Бабиков.

33-летний биатлонист также отметил, что подобных «странных решений миллион».

«Но какая разница? Хотите – разваливайте, я буду бегать кроссиком и смотреть на это со стороны и надеяться, что кто-то выживет», – добавил Бабиков.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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logoОлимпийская сборная России
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logoАлександр Логинов
logoАнтон Бабиков
logoМаксим Цветков
logoКарим Халили
logoДаниил Серохвостов
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