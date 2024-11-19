Овечкин получил травму в матче с «Ютой», столкнувшись с Макбэйном коленом в колено. Уилсон подрался с Джеком в конце 3-го периода

Александр Овечкин получил травму в матче с «Ютой».

Капитан «Вашингтона » ушел со льда в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2).

39-летний россиянин получил травму после столкновения коленом в колено с форвардом хозяев Джеком Макбэйном.

Форвард «Кэпиталс», сделавший в этом матче дубль, не смог продолжить игру.

Отметим, что на 57-й минуте матча форвард «Кэпиталс» Том Уилсон подрался с Макбэйном.

Овечкин в 177-й раз забросил 2+ шайбы в матче НХЛ. До рекорда Гретцки – 12 дублей

Овечкин забил 867-й и 868-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 26 шайб