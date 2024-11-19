Овечкин получил травму в матче с «Ютой», столкнувшись с Макбэйном коленом в колено. Уилсон подрался с Джеком в конце 3-го периода
Александр Овечкин получил травму в матче с «Ютой».
Капитан «Вашингтона» ушел со льда в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2).
39-летний россиянин получил травму после столкновения коленом в колено с форвардом хозяев Джеком Макбэйном.
Форвард «Кэпиталс», сделавший в этом матче дубль, не смог продолжить игру.
Отметим, что на 57-й минуте матча форвард «Кэпиталс» Том Уилсон подрался с Макбэйном.
Овечкин в 177-й раз забросил 2+ шайбы в матче НХЛ. До рекорда Гретцки – 12 дублей
Овечкин забил 867-й и 868-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 26 шайб
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
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