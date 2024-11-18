Чудо-гол Кузнецова: исполнил лакросс с пятака и отпраздновал фирменной «птичкой»

Все проблемы позади?

СКА устроил домашнее шоу в игре с «Амуром» (6:3). Главным эпизодом матча стал гол Евгения Кузнецова , сделавший счет 4:1.

Спустя 26 секунд после третьей шайбы хозяев, они вновь перешли в атаку. В чужой зоне Валентин Зыков оставил шайбу Кузнецову – тот положил ее на крюк, а затем закинул в левую от себя девятку. Получилось что-то вроде лакросса, но не из-за ворот.

Еще и отпраздновал своей фирменной птичкой.

Такая шайба важна для Кузнецова – в последних пяти играх у него возникали проблемы с результативностью. На этом отрезке была всего одна передача. Пиком неудач стала прошлая игра с «Ак Барсом» (2:3 ОТ), когда он привез первую шайбу, а затем психанул и сломал клюшку после второго гола в ворота СКА. Ротенберг резюмировал: «Мы все понимаем, что Кузнецов может играть намного лучше. Будет лучше».

Эмоциями, а не голами, Кузнецов отмечался не только в игре с «Ак Барсом». В последних пяти матчах у него было 18 минут штрафа, причем на некоторые из них он реагировал особенно бурно – кричал на судей и стучал клюшкой по стеклу.

Теперь же Евгению наверняка помогли перестановки в составе. На игру с «Амуром» Кузнецов вышел в центре первой тройки с Валентином Зыковым и Маратом Хайруллиным, хотя до этого провел две игры в сочетании с Глотовым/Демидовым и Плотниковым.

Пострадал от Кузнецова 20-летний Виктор Кобозев, для которого игра со СКА стала дебютной в КХЛ. Первое впечатление у вратаря явно смазанное – пропустил две шайбы на первых минутах, а после четвертой во втором периоде заменился на Дмитрия Лозебникова.

К концу второго периода у Кузнецова было уже два гола – Лозебникову он тоже забил. Этот дубль стал первым для Евгения в составе СКА. Всего в сезоне у него 9+13 в 24 играх.

Сразу после завершения матча Роман Ротенберг оценил гол Кузнецова: «Это работа на тренировках».

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