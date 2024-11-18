Напавшим на Евсеева грозит до 7 лет тюрьмы по статье «Хулиганство» – заведено уголовное дело
Накануне тренер «Ленинградца» и его ассистент Александр Шмарко подверглись нападению в Астрахани – сообщалось, что двое мужчин попросили у Евсеева закурить, после чего брызнули ему в лицо из баллончика. Шмарко, пытавшийся задержать нападавших, получил удар ножом по лицу по касательной.
Позже полиция задержала нападавших – двоих мужчин 2002 и 2003 года рождения, один из которых находился под следствием за мошеннические действия. Задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из них уже признал свою вину.
«Двое участников ночной драки с представителями футбольного клуба стали фигурантами уголовного дела.
Следствием Отдела полиции №4 УМВД России по городу Астрахани возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За совершенное противоправное деяние подследственным может грозить лишение свободы на срок до 7 лет», – говорится в сообщении полиции Астраханской области.
Евсееву брызнули в лицо из баллончика, попросив закурить. Его ассистент Шмарко получил удар ножом по лицу при попытке задержать нападавших (Baza)
Евсеева и Шмарко выписали из больницы, оба в хорошем состоянии вылетают в Санкт-Петербург
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