Напавшим на Евсеева грозит до 7 лет тюрьмы по статье «Хулиганство» – заведено уголовное дело

Напавшим на Вадима Евсеева и Александра Шмарко грозит до 7 лет тюрьмы.

Накануне тренер «Ленинградца» и его ассистент Александр Шмарко подверглись нападению в Астрахани – сообщалось , что двое мужчин попросили у Евсеева закурить, после чего брызнули ему в лицо из баллончика. Шмарко, пытавшийся задержать нападавших, получил удар ножом по лицу по касательной.

Позже полиция задержала нападавших – двоих мужчин 2002 и 2003 года рождения, один из которых находился под следствием за мошеннические действия. Задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из них уже признал свою вину.

«Двое участников ночной драки с представителями футбольного клуба стали фигурантами уголовного дела.

Следствием Отдела полиции №4 УМВД России по городу Астрахани возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За совершенное противоправное деяние подследственным может грозить лишение свободы на срок до 7 лет», – говорится в сообщении полиции Астраханской области.

Евсееву брызнули в лицо из баллончика, попросив закурить. Его ассистент Шмарко получил удар ножом по лицу при попытке задержать нападавших (Baza)

Евсеева и Шмарко выписали из больницы, оба в хорошем состоянии вылетают в Санкт-Петербург