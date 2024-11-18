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НБА. «Милуоки» примет «Хьюстон», «Клипперс» сыграют с «Голден Стэйт» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

«Милуоки» постарается прервать 5-матчевую победную серию «Хьюстона». «Клипперс» примут «Голден Стэйт».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoАтланта
logoЧикаго
logoДетройт
logoГолден Стэйт
logoХьюстон
logoИндиана
logoКлипперс
logoМайами
logoМилуоки
logoНью-Йорк
logoОрландо
logoФиладельфия
logoФиникс
logoСакраменто
logoТоронто
logoНБА
logoВашингтон
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