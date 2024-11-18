Рейтинг ATP. Фриц обошел Медведева и стал №4, Рууд поднялся на одну строчку
Финалист итогового Тэйлор Фриц обновил личный рейтинговый рекорд.
Каспер Рууд обошел Новака Джоковича.
Положение на 18 ноября 2024
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Янник Синнер (Италия)
|11830
|2 (2)
|Александр Зверев (Германия)
|7915
|3 (3)
|Карлос Алькарас (Испания)
|7010
|4 (5)
|Тэйлор Фриц (США)
|5100
|5 (4)
|Даниил Медведев (Россия)
|5030
|6 (7)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4255
|7 (6)
|Новак Джокович (Сербия)
|3910
|8 (8)
|Андрей Рублев (Россия)
|3760
|9 (9)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3745
|10 (10)
|Григор Димитров (Болгария)
|3350
|19 (19)
|Карен Хачанов (Россия)
|2410
|60 (60)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|923
|78 (80)
|Александр Шевченко (Казахстан)
|715
|79 (64)
|Факундо Диас Акоста (Аргентина)
|714
|85 (85)
|Павел Котов (Россия)
|655
|92 (97)
|Борна Чорич (Хорватия)
|632
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Опубликовал: Кирилл Куценко
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости