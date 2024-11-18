1

Рейтинг ATP. Фриц обошел Медведева и стал №4, Рууд поднялся на одну строчку

Финалист итогового Тэйлор Фриц обновил личный рейтинговый рекорд.

Каспер Рууд обошел Новака Джоковича.

PIF ATP Rankings

Положение на 18 ноября 2024

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Янник Синнер (Италия) 11830
2 (2) Александр Зверев (Германия) 7915
3 (3) Карлос Алькарас (Испания) 7010
4 (5) Тэйлор Фриц (США) 5100
5 (4) Даниил Медведев (Россия) 5030
6 (7) Каспер Рууд (Норвегия) 4255
7 (6) Новак Джокович (Сербия) 3910
8 (8) Андрей Рублев (Россия) 3760
9 (9) Алекс де Минаур (Австралия) 3745
10 (10) Григор Димитров (Болгария) 3350
19 (19) Карен Хачанов (Россия) 2410
60 (60) Роман Сафиуллин (Россия) 923
78 (80) Александр Шевченко (Казахстан) 715
79 (64) Факундо Диас Акоста (Аргентина) 714
85 (85) Павел Котов (Россия) 655
92 (97) Борна Чорич (Хорватия) 632

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoНовак Джокович
рейтинги
logoATP
logoATP Finals
logoАндрей Рублев
logoТэйлор Фриц
logoДаниил Медведев
logoКаспер Рууд
logoЯнник Синнер
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Рейтинг WTA. Касаткина остается в топ-10, Дарт выпала из топ-100
54 минуты назад
Фриц о том, что станет №4 в рейтинге: «В 2023-м я стоял пятым, но не чувствовал себя пятым. Сейчас я на своем месте»
9вчера, 21:22
Кубок Билли Джин Кинг. Великобритания, Словакия, Польша, Италия вышли в 1/2 финала
32вчера, 20:03
Синнер побил рекорд Федерера по количеству геймов, проигранных на пути к титулу ATP Finals
14вчера, 19:55
Итоговый турнир ATP будет проходить в Италии до 2030-го
5вчера, 18:58
Синнер первым с 1986-го прошел итоговый турнир без потери сета
22вчера, 18:44
Синнер заработал на итоговом $4,9 млн призовых
7вчера, 18:42
Синнер – третий, кто в один год выигрывал два хардовых ТБШ и итоговый турнир
5вчера, 18:41
Синнер впервые выиграл итоговый турнир. Это его восьмой титул в 2024-м
4вчера, 18:40
Итоговый турнир ATP. Синнер выиграл 18-й титул в карьере
276вчера, 18:39
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00