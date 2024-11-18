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Рейтинг WTA. Касаткина остается в топ-10, Дарт выпала из топ-100

Дарья Касаткина остается девятой ракеткой мира в обновленном рейтинге WTA.

PIF WTA Rankings

Положение на 18 ноября 2024

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 9416
2 (2) Ига Швентек (Польша) 8370
3 (3) Коко Гауфф (США) 6530
4 (4) Жасмин Паолини (Италия) 5344
5 (5) Циньвэнь Чжэн (Китай) 5340
6 (6) Елена Рыбакина (Казахстан) 5171
7 (7) Джессика Пегула (США) 4705
8 (8) Эмма Наварро (США) 3589
9 (9) Дарья Касаткина (Россия) 3368
10 (10) Барбора Крейчикова (Чехия) 3214
13 (12) Диана Шнайдер (Россия) 2895
14 (14) Анна Калинская (Россия) 2743
16 (16) Мирра Андреева (Россия) 2578
27 (27) Людмила Самсонова (Россия) 1885
28 (28) Екатерина Александрова (Россия) 1848
30 (30) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1807
35 (35) Анастасия Потапова (Россия) 1482
64 (64) Камилла Рахимова (Россия) 987
67 (67) Эрика Андреева (Россия) 947
76 (76) Анна Блинкова (Россия) 893
77 (77) Вероника Кудерметова (Россия) 888
89 (80) Надя Подорошка (Аргентина) 823
101 (88) Хэрриет Дарт (Великобритания) 765

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Опубликовал: Кирилл Куценко
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