Рейтинг WTA. Касаткина остается в топ-10, Дарт выпала из топ-100
Дарья Касаткина остается девятой ракеткой мира в обновленном рейтинге WTA.
Положение на 18 ноября 2024
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|9416
|2 (2)
|Ига Швентек (Польша)
|8370
|3 (3)
|Коко Гауфф (США)
|6530
|4 (4)
|Жасмин Паолини (Италия)
|5344
|5 (5)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|5340
|6 (6)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|5171
|7 (7)
|Джессика Пегула (США)
|4705
|8 (8)
|Эмма Наварро (США)
|3589
|9 (9)
|Дарья Касаткина (Россия)
|3368
|10 (10)
|Барбора Крейчикова (Чехия)
|3214
|13 (12)
|Диана Шнайдер (Россия)
|2895
|14 (14)
|Анна Калинская (Россия)
|2743
|16 (16)
|Мирра Андреева (Россия)
|2578
|27 (27)
|Людмила Самсонова (Россия)
|1885
|28 (28)
|Екатерина Александрова (Россия)
|1848
|30 (30)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1807
|35 (35)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1482
|64 (64)
|Камилла Рахимова (Россия)
|987
|67 (67)
|Эрика Андреева (Россия)
|947
|76 (76)
|Анна Блинкова (Россия)
|893
|77 (77)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|888
|89 (80)
|Надя Подорошка (Аргентина)
|823
|101 (88)
|Хэрриет Дарт (Великобритания)
|765
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Опубликовал: Кирилл Куценко
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