Задержанный за нападение на Евсеева признал вину: «Попросили с другом прикурить – нам отказали, я достал баллончик, друг достал нож, произошла драка. Раскаиваюсь»

Один из задержанных за нападение на Вадима Евсеева признал свою вину.

Накануне тренер «Ленинградца» и его ассистент Александр Шмарко подверглись нападению в Астрахани – сообщалось , что двое мужчин попросили у Евсеева закурить, после чего брызнули ему в лицо из баллончика. Шмарко, пытавшийся задержать нападавших, получил удар ножом по лицу по касательной.

Ранее стало известно о задержании двух подозреваемых, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

«С другом шли по улице Адмиралтейской, спросили у людей прикурить, они нам отказали, и в результате получился конфликт. Я достал баллончик, друг достал нож. Произошла драка.

Я раскаиваюсь, вину свою осознаю. Больше такого не повторится», – приводит слова одного из задержанных пресс‑служба управления МВД России по Астраханской области.

«Задержан за драку. Выпили с другом, пошли гулять. Ранее был задержан за мошенничество», – сказал второй задержанный.