Задержанный за нападение на Евсеева признал вину: «Попросили с другом прикурить – нам отказали, я достал баллончик, друг достал нож, произошла драка. Раскаиваюсь»
Накануне тренер «Ленинградца» и его ассистент Александр Шмарко подверглись нападению в Астрахани – сообщалось, что двое мужчин попросили у Евсеева закурить, после чего брызнули ему в лицо из баллончика. Шмарко, пытавшийся задержать нападавших, получил удар ножом по лицу по касательной.
Ранее стало известно о задержании двух подозреваемых, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.
«С другом шли по улице Адмиралтейской, спросили у людей прикурить, они нам отказали, и в результате получился конфликт. Я достал баллончик, друг достал нож. Произошла драка.
Я раскаиваюсь, вину свою осознаю. Больше такого не повторится», – приводит слова одного из задержанных пресс‑служба управления МВД России по Астраханской области.
«Задержан за драку. Выпили с другом, пошли гулять. Ранее был задержан за мошенничество», – сказал второй задержанный.
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