Сборная Сан-Марино одержала крупнейшую победу в истории – над Лихтенштейном (3:1) – и вышла в дивизион C Лиги наций
Сборная Сан-Марино одержала крупнейшую победу в истории.
Команда Роберто Чеволи обыграла сборную Лихтенштейна в 4-м туре Лиги наций со счетом 3:1.
Это самая крупная победа в истории команды – ранее она дважды обыгрывала этого же соперника со счетом 1:0.
Кроме того, сборная Сан-Марино впервые забила более одного гола за матч.
Санмаринцы заняли первое место в своей группе, набрав 7 очков. Они вышли в дивизион C Лиги наций.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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