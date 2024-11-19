Сборная Сан-Марино одержала крупнейшую победу в истории – над Лихтенштейном (3:1) – и вышла в дивизион C Лиги наций

Сборная Сан-Марино одержала крупнейшую победу в истории.

Команда Роберто Чеволи обыграла сборную Лихтенштейна в 4-м туре Лиги наций со счетом 3:1.

Это самая крупная победа в истории команды – ранее она дважды обыгрывала этого же соперника со счетом 1:0.

Кроме того, сборная Сан-Марино впервые забила более одного гола за матч.

Санмаринцы заняли первое место в своей группе, набрав 7 очков. Они вышли в дивизион C Лиги наций.