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Министр спорта Дегтярев: «Сближение позиций с МОК началось. Пора заканчивать обвинения и оскорбления»

Министр спорта Михаил Дегтярев заявил о начале сближения позиций с МОК.

«Диалог с Международным олимпийским комитетом (МОК) ведется непублично, по разным каналам, я встречаюсь с международными чиновниками на нейтральных площадках.

Сближение позиций началось, вы, наверное, заметили изменения в риторике. Я считаю, что пора заканчивать обвинения и оскорбления, надо начать сближение нашего олимпийского комитета с МОК.

Сегодня рекомендации допускать [спортсменов] в нейтральном статусе незаконные с юридической точки зрения, но оттого, что мы сто раз скажем, как в анекдоте «ежики и суслики», ничего не изменится.

Я юрист по второму образованию, меня окружают сильнейшие юристы, в Олимпийском комитете России (ОКР) мы тоже усилимся, дай бог, и будем двигаться», – заявил министр спорта РФ Дегтярев на Всероссийском форуме новых медиа в Москве.

На Олимпийских играх-2024 в Париже выступали лишь 15 российских спортсменов, получивших допуск от МОК в нейтральном статусе.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
logoМОК
ОКР
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
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