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Щербакова об образе «отличницы»: «Не надо идеализировать. Фраза «от тебя мы такого не ожидали» меня прям триггерить начала. Я что, не человек, что ли?»

Анна Щербакова рассказала, что ее «триггерит» идеализация со стороны окружающих.

– Для меня ты была такой прям пример отличницы. Вот как ты думаешь, именно это сыграло ту решающую роль, например, на тех же Олимпийских играх, что человек, который больше всех делал, как ей говорят, в итоге и победил?

– Слово «отличница» за мной, конечно, всю жизнь по пятам ходит. И очень часто я в своей жизни слышала фразу «от тебя мы такого не ожидали». Потому что действительно у меня всегда был этот образ. Но я такая с людьми, которых я либо не очень хорошо знаю, либо если это взрослые люди, с которыми есть субординация. Тогда я тихая, спокойная, и мне вообще тяжело свое мнение высказать. Даже если оно есть – я его вообще не озвучиваю.

И так же в школе. Получила плохую оценку – «от тебя мы такого не ожидали». На катке у всех что-то там не получается, но «у них-то понятно, а вот от тебя мы такого не ожидали». Поэтому вот эта фраза «от тебя мы такого не ожидали» в какой-то момент меня уже прям триггерить начала, потому что я что, не человек, что ли? Не надо идеализировать, я к этому говорю.

Потому что, действительно, я была такая спокойная, я никогда не спорила, у тренеров всегда со мной был монолог, они мне просто что-то говорили, я всегда кивала. Но могу сказать, что до какого-то времени, наверное, действительно так и было. Я вот просто молча, без какого-либо большого глубокого анализа делала все, что мне говорили.

Ну, конечно, когда я уже стала взрослее, во взрослые, наверное, когда я вышла, лет с 15, как раз случился у меня вот этот вот переломный момент, что я научилась на соревнованиях себя показывать.

И в связи с этим я начала очень много копаться в своей голове, я начала разбирать, сколько там попыток я этого сделала, что я сделала для того, чтобы получилось, а какие у меня должны быть мысли, а какой настрой, а сколько у меня должно быть сил, где я должна устать, где не устать. И я вот в этом всем покопалась и нашла, наверное, какое-то вот такое понимание, что для меня будет лучше.

И, конечно, периодически это мое ощущение не совпадало с тем, что говорили тренеры. И я тоже не могу назвать себя идеальным спортсменом, потому что я часто могла, когда мне что-то говорят, сказать «угу» и сделать по-своему. Мне еще раз скажут, я «угу» и сделаю по-своему. Вот, поэтому тоже я не была идеальным исполнительным спортсменом, который делал все то, что ему говорят, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Щербакова в подкасте «Произвольная программа».

«Ну что, вместе поплачем?» Самый тяжелый момент в жизни Щербаковой – на Олимпиаде в Пекине

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Первый канал
logoсборная России
logoОлимпийская сборная России
logoОлимпиада-2022
женское катание
logoАнна Щербакова
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