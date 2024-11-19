Мичков остался без очков впервые за 5 матчей. У него 3 броска и малый штраф за 19:47 с «Колорадо»

Матвей Мичков остался без очков впервые за 5 матчей.

Форвард «Филадельфии» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо » (2:3).

В 17 матчах в сезоне на счету 19-летнего россиянина 15 (6+9) очков при полезности «минус 3» и 14 минутах штрафа.

Он сохранил лидерство в гонке бомбардиров среди новичков лиги – опережает Логана Станковена из «Далласа» (14 очков в 17 играх, 4+10) на 1 балл.

Сегодня Мичков (19:47, 3:03 – в большинстве, нейтральная полезность) трижды бросил в створ (еще раз – не в створ), применил 1 силовой прием и получил малый штраф за нарушение против Валерия Ничушкина.