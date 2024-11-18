Депутат Свищев: «В УЕФА и ФИФА превалирует русофобство. Чувствуется «хозяйская» рука. Израиль продолжает играть, хотя вроде обе страны – участники конфликтов»

Дмитрий Свищев высказался о том, что Россия не сыграет в отборе на ЧМ-2026.

«Ничего хорошего. Предполагалось, что так и будет, шансы были минимальными. И наши худшие ожидания оправдались. Думаю, что шансов участвовать в еврокубках тоже немного.

Безобразное объяснение, что решение принято по безопасности, на фоне того, что Израиль продолжает играть. Беспорядки не беспокоят никого, и коллег из УЕФА в том числе.

Вроде наши страны – обе участники конфликтов, но одним можно участвовать в чемпионатах, а России – нет. Политизированность. Чувствуется «хозяйская» рука.

УЕФА и ФИФА – несамостоятельные организации, там превалирует русофобство. Мы привыкли, что ФИФА должна быть вне политических игр, но она показывает, что это полностью не так, она зависима от стран, от спонсоров. Поэтому Россия не будет допущена.

Что интересно, ФИФА и УЕФА не обеспечивают безопасность. Это делают страны-организаторы. И грош цена тем, кто не может ее организовать. Это касается даже стран без конфликтов: мы помним, что бывало в Англии, Франции и других государствах», – отметил депутат Госдумы.

Россию не допустят к жеребьевке отбора ЧМ-2026 («Матч ТВ»)