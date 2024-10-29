«Золотой мяч» Родри, демарш «Реала», «МЮ» уволил тен Хага, Анчелотти – лучший тренер года, «Краснодар» оторвался на 3 очка, 7-я победа СКА подряд и другие новости

1. Полузащитник «Манчестер Сити» Родри выиграл «Золотой мяч»-2024 – приз лучшему футболисту года по версии France Football. Винисиус стал вторым . «Реал», узнав о предстоящей победе Родри, отменил поездку на церемонию в Париж и отказался от пятичасовой программы о «Золотом мяче» на клубном ТВ. В «Мадриде» посчитали победу Родри неуважением и не понимают, почему награда не досталась Карвахалю.

При этом Карло Анчелотти получил награду лучшему тренеру , а «Реал» признали лучшим клубом сезона .

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль стал обладателем «Копа Трофи» , вручаемого лучшему молодому игроку мира не старше 21 года. Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы» второй год подряд выиграл приз имени Льва Яшина . Полузащитница «Барселоны» Айтана Бонмати второй раз подряд выиграла женский «Золотой мяч» , а футболистка «Тигрес» и сборной Испании Дженни Эрмосо получила приз Сократеса за внефутбольную деятельность.

2. Эрик тен Хаг уволен из «Манчестер Юнайтед». Команду временно возглавил Руд ван Нистелрой.

«МЮ» тем временем работает над назначением Рубена Аморима. За 39-летнего тренера «Спортинга» готовы выплатить 10 млн евро отступных.

3. «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» в гостях (2:1, Кордоба забил крутой гол !) и на 3 очка опережает «Зенит» после 13 туров Мир РПЛ. «Локо» отстает на 5, «Спартак» – на 11.

4. «Зенит» обратится в ЭСК из-за неудаления Батракова за фол на Мантуане.

5. КХЛ. СКА выиграл 7-й матч подряд , победив «Сибирь» (6:3), «Трактор» проиграл «Автомобилисту» в матче с 9 голами.

6. Миранчуки, Головин, Сафонов, Агкацев, Батраков, Мостовой, Чалов, Тюкавин – в расширенном составе сборной России из 39 игроков на ноябрьский сбор.

7. Андрей Мартемьянов покинул пост главного тренера «Амура» после 6 поражений подряд. Команда идет 11-й на Востоке.

8. НХЛ. Неудачный день для «Эдмонтона» – разгром от «Коламбуса» (1:6, Марченко сделал 2 передачи) и травма Макдэвида в первой же смене . «Тампа» дома одолела «Нэшвилл» (3:2 ОТ) в первом матче Стэмкоса против бывшего клуба (у него 2 передачи, болельщики встретили овацией), Василевский отразил 35 из 37 бросков и приблизился к отметке 300 побед, Кучеров впервые в сезоне остался без очков. «Виннипег» прервал стартовую серию побед , уступив «Торонто» (4:6), а «Сан-Хосе» – серию поражений, вырвав победу у «Юты» (5:4 ОТ). Все результаты дня – здесь .

9. «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Краснодар» и «Ростов» планируют провести турнир в ОАЭ в феврале.

10. НБА. 50 очков Банкеро помогли «Орландо» обыграть «Индиану», «Денвер» с 40+10 от Йокича одолел «Торонто» в овертайме и другие результаты .

11. Ханси Флик признан лучшим тренером Ла Лиги в октябре . Тренер «Барсы» обошел Анчелотти и Альгуасиля.

12. Глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что не допустит участия российских легкоатлетов в турнирах даже в нейтральном статусе.

13. Фанаты «Палмейраса» устроили засаду для фанатов «Крузейро» на шоссе. Один человек погиб в сгоревшем автобусе, 17 получили ранения.

14. Килиан Мбаппе чувствует , что подвел «Реал» в класико, но уверен, что добьется успеха в клубе, сообщил инсайдер Эду Агирре. По его данным, игроки «Реала» не чувствуют себя «сломленными и униженными» после 0:4 в класико, такой счет объясняют отсутствием точности.

Цитаты дня.

Алексей Ягудин: «Нельзя год за годом штамповать выигрышных, молодых, быстро крутящихся . Мне радостно, что мужики вновь заставляют собираться больше зрителей»

Личка о расходах: «Трачу 500 евро в месяц, больше всего на детей и семью. Могу помогать налево и направо. Покупать Dolce&Gabbana или Gucci – фигня, можно в Zara сходить »

Гендиректор «Лады» о конфликте с фанатами: «С фашистами мириться не собираюсь. У меня один дед погиб, другой инвалидом пришел с войны . Они должны обеспечить гигиену в своих рядах»

Мостовой о стажировке у Гвардиолы: «А что я увижу? Только шикарных футболистов, а процесс такой же, как и везде . Я хотел именно в «Спартак»

Комментатор Лама о том, что «Реал» не приехал на церемонию «Золотого мяча»: «Решение Переса – поведение неудачника . Где фэйр-плей, достоинство и ценности?»

Винисиус Жуниор: «Сделаю в десять раз больше, если придется. Они не готовы»