  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Золотой мяч» Родри, демарш «Реала», «МЮ» уволил тен Хага, Анчелотти – лучший тренер года, «Краснодар» оторвался на 3 очка, 7-я победа СКА подряд и другие новости
5

«Золотой мяч» Родри, демарш «Реала», «МЮ» уволил тен Хага, Анчелотти – лучший тренер года, «Краснодар» оторвался на 3 очка, 7-я победа СКА подряд и другие новости

1. Полузащитник «Манчестер Сити» Родри выиграл «Золотой мяч»-2024 – приз лучшему футболисту года по версии France Football. Винисиус стал вторым. «Реал», узнав о предстоящей победе Родри, отменил поездку на церемонию в Париж и отказался от пятичасовой программы о «Золотом мяче» на клубном ТВ. В «Мадриде» посчитали победу Родри неуважением и не понимают, почему награда не досталась Карвахалю.

При этом Карло Анчелотти получил награду лучшему тренеру, а «Реал» признали лучшим клубом сезона.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль стал обладателем «Копа Трофи», вручаемого лучшему молодому игроку мира не старше 21 года. Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы» второй год подряд выиграл приз имени Льва Яшина. Полузащитница «Барселоны» Айтана Бонмати второй раз подряд выиграла женский «Золотой мяч», а футболистка «Тигрес» и сборной Испании Дженни Эрмосо получила приз Сократеса за внефутбольную деятельность.

2. Эрик тен Хаг уволен из «Манчестер Юнайтед». Команду временно возглавил Руд ван Нистелрой.

«МЮ» тем временем работает над назначением Рубена Аморима. За 39-летнего тренера «Спортинга» готовы выплатить 10 млн евро отступных.

3. «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» в гостях (2:1, Кордоба забил крутой гол!) и на 3 очка опережает «Зенит» после 13 туров Мир РПЛ. «Локо» отстает на 5, «Спартак» – на 11.

4. «Зенит» обратится в ЭСК из-за неудаления Батракова за фол на Мантуане.

5. КХЛ. СКА выиграл 7-й матч подряд, победив «Сибирь» (6:3), «Трактор» проиграл «Автомобилисту» в матче с 9 голами.

6. Миранчуки, Головин, Сафонов, Агкацев, Батраков, Мостовой, Чалов, Тюкавин – в расширенном составе сборной России из 39 игроков на ноябрьский сбор.

7. Андрей Мартемьянов покинул пост главного тренера «Амура» после 6 поражений подряд. Команда идет 11-й на Востоке.

8. НХЛ. Неудачный день для «Эдмонтона» – разгром от «Коламбуса» (1:6, Марченко сделал 2 передачи) и травма Макдэвида в первой же смене. «Тампа» дома одолела «Нэшвилл» (3:2 ОТ) в первом матче Стэмкоса против бывшего клуба (у него 2 передачи, болельщики встретили овацией), Василевский отразил 35 из 37 бросков и приблизился к отметке 300 побед, Кучеров впервые в сезоне остался без очков. «Виннипег» прервал стартовую серию побед, уступив «Торонто» (4:6), а «Сан-Хосе» – серию поражений, вырвав победу у «Юты» (5:4 ОТ). Все результаты дня – здесь

9. «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Краснодар» и «Ростов» планируют провести турнир в ОАЭ в феврале.

10. НБА. 50 очков Банкеро помогли «Орландо» обыграть «Индиану», «Денвер» с 40+10 от Йокича одолел «Торонто» в овертайме и другие результаты

11. Ханси Флик признан лучшим тренером Ла Лиги в октябре. Тренер «Барсы» обошел Анчелотти и Альгуасиля.

12. Глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что не допустит участия российских легкоатлетов в турнирах даже в нейтральном статусе.

13. Фанаты «Палмейраса» устроили засаду для фанатов «Крузейро» на шоссе. Один человек погиб в сгоревшем автобусе, 17 получили ранения.

14. Килиан Мбаппе чувствует, что подвел «Реал» в класико, но уверен, что добьется успеха в клубе, сообщил инсайдер Эду Агирре. По его данным, игроки «Реала» не чувствуют себя «сломленными и униженными» после 0:4 в класико, такой счет объясняют отсутствием точности.

Цитаты дня.

Алексей Ягудин: «Нельзя год за годом штамповать выигрышных, молодых, быстро крутящихся. Мне радостно, что мужики вновь заставляют собираться больше зрителей»

Личка о расходах: «Трачу 500 евро в месяц, больше всего на детей и семью. Могу помогать налево и направо. Покупать Dolce&Gabbana или Gucci – фигня, можно в Zara сходить»

Гендиректор «Лады» о конфликте с фанатами: «С фашистами мириться не собираюсь. У меня один дед погиб, другой инвалидом пришел с войны. Они должны обеспечить гигиену в своих рядах»

Мостовой о стажировке у Гвардиолы: «А что я увижу? Только шикарных футболистов, а процесс такой же, как и везде. Я хотел именно в «Спартак»

Комментатор Лама о том, что «Реал» не приехал на церемонию «Золотого мяча»: «Решение Переса – поведение неудачника. Где фэйр-плей, достоинство и ценности?»

Винисиус Жуниор: «Сделаю в десять раз больше, если придется. Они не готовы»

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Родри: «Сегодня буду спать с «Золотым мячом»
10сегодня, 02:59
Публика в зале кричала «Вини, Вини» перед вручением «Золотого мяча» Родри
89сегодня, 02:17
Футболисты «Барсы» выиграли 3 из 4 последних призов лучшему молодому игроку мира от France Football
10сегодня, 01:48
Родри: «Я простой и обычный человек, меня нет в соцсетях. Хочу наслаждаться жизнью, быть лидером команды» 
24сегодня, 01:22
Бензема выложил фото с Винисиусом во время церемонии «Золотого мяча»: «Слишком силен 🥶»
78вчера, 22:58Фото
Родри о «Золотом мяче»: «Карвахаль заслуживает его. Ямаль скоро будет на этом месте»
64вчера, 22:51
Сутормин о зарплатах: «Хорошие деньги получают те, кто показывает класс определенное время. Возьмем поваров – это искусство, ты так не сможешь. Дай бог, чтобы врачи, учителя получали еще больше игроков»
18вчера, 22:50
Камавинга – Винисиусу после «Золотого мяча» Родри: «Футбольная политика. Ты лучший игрок в мире, и ни одна награда не сможет оспорить это»
166вчера, 22:30
Родри о «Золотом мяче»: «Это победа для испанского футбола. Иньеста, Хави, Касильяс, Бускетс заслуживали приз. И для полузащитников – они незаметно работают и сегодня вышли на свет»
154вчера, 22:21
«МЮ» и Аморим согласовали основные условия контракта. Идут переговоры со «Спортингом» (Флориан Плеттенберг)
50вчера, 22:21
Ко всем новостям
Последние новости
Бруно Гимараэс – Винисиусу: «Ты гордость Бразилии и лучший в мире!»
421 минуту назад
Корниленко покидает пост спортивного директора «Крыльев» («Чемпионат»)
35 минут назад
Ширер об «МЮ»: «Исходя из селекции за последние несколько лет и количества потраченных денег, большого прогресса не видно» 
48 минут назад
Сперцян после 2:1 с «Крыльями»: «Краснодар» настраивался, зная, что «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом». Понимали, что можем оторваться» 
сегодня, 03:19
Булыкин о Батракове: «Здорово, что ему доверяют. Если бы он был в «Зените», возможно, в него бы там не особо верили» 
1сегодня, 02:43
Андрей Канчельскис: «Потолок нынешнего «Спартака» – пятое место. Попадание в топ-3 будет чудом» 
7сегодня, 02:29
Властимил Петржела: «Если «Зенит» не выиграет РПЛ, Семака могут уволить после сезона. У «Краснодара» очень хорошие шансы на чемпионство» 
4сегодня, 02:00
Осинькин об 1:2 от «Краснодара»: «Чтобы выигрывать у такой команды, нужно, чтобы такие невероятные голы Кордобы не влетали в ворота «Крыльев» 
3сегодня, 01:35
Сесар Навас о «Золотом мяче»: «Карвахаль заслужил больше Родри. Он был лучшим крайним защитником мира несколько сезонов, выиграл ЛЧ с победным голом в финале, взял Евро»
57вчера, 22:59
Бегиристайн о «Золотом мяче» Родри: «Полностью заслуженно. Это футболист без эго с исключительным уровнем»
8вчера, 22:40