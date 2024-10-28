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СКА выиграл 7-й матч подряд, обыграв «Сибирь» (6:3). Команда Ротенберга идет 2-й на Западе

СКА продлил победную серию до семи матчей в КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла «Сибирь» (6:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Петербургский клуб одержал седьмую победу в чемпионате.

СКА ранее переиграл «Автомобилист» (5:2), «Нефтехимик» (3:2 ОТ), ЦСКА (5:4 ОТ), «Витязь» (8:1), «Куньлунь» (8:0) и «Спартак» (5:2).

Петербуржцы набрали 31 балл в 21 матче и находятся на второй позиции в таблице Западной конференции.

СКА уступает лишь «Локомотиву» (36 очков, 21 матч), против которого матчем 30 октября продолжит чемпионат КХЛ.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoСибирь
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logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
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